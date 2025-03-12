美加矛盾愈演愈烈 白宮：加拿大可能成為美國競爭者

美加矛盾愈演愈烈，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）11日稱加拿大現在可能正變成美國的競爭者。

加拿大安大略省10日宣布，向輸出到美國的電力收取25%的關稅；美國總統川普11日做出反擊，擬再向加拿大徵收25%的鋼鐵和鋁關稅，讓加拿大出口到美國的鋼鐵和鋁的關稅總額達50%，預計12日生效。

白宮11日舉行記者會，李維特說，川普的發言是針對安大略省的決定做出反擊，認為川普有義務和責任做出回應。

至於安大略省長福特（Doug Ford）警告，假如美國持續激化情勢，他不會遲疑向美國斷電，李維特說，加國如果真的切斷對美國的供電，將會面臨非常嚴重的後果，「我們不希望發生這樣的事情。」

不過李維特沒有說明加拿大可能面臨什麼後果，只說將交由川普做決定。

加拿大前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）9日以高票贏得自由黨的黨魁之爭，預計接替杜魯多（Justin Trudeau）成為新任加拿大總理，李維特指出，川普至今尚未與卡尼通話。

卡尼日前表示將贏得對美貿易戰，並表示，將維持對美商品的報復性關稅，直到「美國展現應有尊重」。

有媒體問及美國是否仍認定加拿大為緊密的盟友？李維特說，加拿大是美國的鄰居、美國的夥伴，也一直是美國的盟友；不過，李維特也說，加拿大現在可能正成為美國的競爭者。

李維特也重申川普的發言，認為加拿大若成為美國的第51州，對其經濟和國防都有利。