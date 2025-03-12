大選今揭曉 格陵蘭執政黨 料再次勝選

丹麥半自治領土格陵蘭十一日舉行議會選舉。美國總統川普屢次揚言控制格陵蘭，獨立議題成為選戰焦點。格陵蘭總理艾格德警告，川普對格陵蘭缺乏尊重，且行事風格非常難以預料，格陵蘭在這次選舉面臨重大抉擇。

路透報導，當地投票所從台灣時間十一日晚間七時起開放、十二日上午六時關閉，計票結果預計投票結束後三至五個小時公布，不會發布出口民調。格陵蘭議會共有卅一席，過半需十六席；當地五點七萬人口約四萬人具投票資格。

格陵蘭位處戰略要地，對美國彈道飛彈預警系統至關重要，且蘊藏稀土等天然資源。川普聲稱該地攸關美國安全利益，必要時將採取軍事或經濟手段加以掌控，這次選舉因而備受全球關注。

艾格德身兼偏左的伊努特社群黨主席，該黨主張格陵蘭應在經濟和政治上從丹麥獨立。艾格德在丹麥廣播公司（DR）十日播出的訪問說，「世界秩序在許多方面搖搖欲墜，美國總統又難以預測，讓人民感到不安全」。

川普四日在美國國會演說重申，相信美國會以某種方式得到格陵蘭。艾格德五日即在臉書說，格陵蘭人不想當美國人、丹麥人，「美國人和其領袖必須明白，我們是格陵蘭人」。

目前格陵蘭議會五個政黨均不提倡加入美國，民調也顯示多數居民支持獨立。伊努特社群黨四年前選舉得票率第一，這次有望再勝選；同屬執政聯盟的前進黨致力保持居次。自由派的民主黨傾向與丹麥維持聯盟關係，近日民調表現不錯，可能成為執政聯盟組建及格陵蘭最終走向的變數。

英國衛報則指，丹麥憂心若選民大力支持格陵蘭最大在野黨方向黨，格陵蘭將加強與美國關係。該黨認為，美國對格陵蘭的興趣將強化該島與丹麥談判分離時的地位。

日經亞洲分析，格陵蘭逐漸成為美國、中國大陸和俄羅斯爭奪影響力的地緣政治熱點。