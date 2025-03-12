杜特蒂返菲被逮 連夜押送海牙

國際刑事法院（ICC）對菲律賓前總統杜特蒂發出逮捕令，指控他任內發動「毒品戰」犯下危害人類罪。杜特蒂十一日從香港返抵菲律賓隨即被捕，晚間被押上飛機送往ICC所在的荷蘭海牙受審。

菲國媒體說，杜特蒂十一日晚間已被送上飛機飛往海牙。杜特蒂女兒、現任副總統薩拉．杜特蒂十一日說，「他今晚被強行送往海牙。這不是正義，這是迫害」。

薩拉說，菲國政府竟然將菲國公民、一位前總統交給外國勢力，這是公然挑戰菲國主權。

恐成首位受審亞洲前元首

杜特蒂二○二二年卸任，他被送往海牙，將是首位在ICC受審的亞洲國家前元首。

杜特蒂九日在香港為參加五月十二日期中選舉的同黨參議員候選人拉票，演說中否認ICC對他的指控，還稱已做好被捕準備。國際刑警組織馬尼拉站在杜特蒂返抵馬尼拉的幾小時前，收到ICC逮捕令副本。菲國檢察總長法杜倫上午九時廿分向搭機返抵馬尼拉的杜特蒂出示ICC逮捕令，杜特蒂質疑「我犯了什麼罪」？

被控毒品戰 杜特蒂退出ICC

杜特蒂執政期間以血腥毒品戰聞名，官方數字顯示至少六千名可疑毒販與吸毒者被警方或殺手殺害，人權組織稱實際數字超過二萬名，很多都是被「法外處決」。新加坡海峽時報取得日期為七日的十五頁逮捕令副本，ICC三人合議庭表示，杜特蒂在二○一一至二○一九年間「廣泛且有系統」下令殺害毒品嫌疑人。

菲律賓人權、宗教界人士及掃毒戰死者家屬，二○一八年兩度向ICC控告杜特蒂放任警察大規模「屠殺」。ICC檢察官同年開始調查毒品戰是否觸犯違反人類罪，杜特蒂政府一怒之下決定退出ICC，菲律賓迄今未重新加入，但ICC當時就表示仍會繼續調查。

ICC逮捕令 馬可仕拿來政爭

由於菲國已退出ICC，並無義務配合逮捕嫌疑人。菲國總統馬可仕先前駁回ICC管轄權，不過馬可仕與杜特蒂家族關係破裂後立場變化，他去年十一月表示菲國不會主動協助，但若ICC逮捕杜特蒂，政府也不會阻止。

菲律賓眾議院二月初通過彈劾副總統薩拉．杜特蒂，五月期中選舉後參議院將審判薩拉彈劾案，若通過她將被免職與剝奪出任公職資格，無法競選總統。馬可仕也抨擊杜特蒂在任時倒向中國，傷害菲國權益。