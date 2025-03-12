川普、習近平有意6月辦生日峰會

華爾街日報十日獨家報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平有意在六月舉行「生日高峰會」，雙方仍在初步討論階段；北京希望川普訪大陸，以避免出現烏克蘭總統澤倫斯基在白宮受辱這類風險。南華早報十日也報導，川普最快下月訪問大陸會晤習近平。

華爾街日報引述知情人士說法報導，華府與北京已開始討論川習在六月舉行「生日峰會」。川普生日為一九四六年六月十四日，習近平為一九五三年六月十五日，比川普年輕七歲。

雙方初步討論 無具體安排

知情人士指出，討論還在初步階段，川普上任以來對大陸商品加徵關稅並進行其他反制措施，旨在建立談判籌碼。討論至今沒有具體安排，白宮與中國駐美使館未回應報導。

熟悉北京想法的人士透露，隨著大陸經濟壓力增大，北京有強烈意願參與談判，以阻擋或至少減緩美國加徵關稅和科技限制。

川普從一月就職以來，美國政府先是威脅、後來又暫停對墨西哥和加拿大徵收關稅，同時承諾對歐洲和其他貿易夥伴徵收關稅。但到目前為止，大陸是唯一一個真正面臨川普全面提高關稅的國家。

習若赴華府 恐被視為示弱

川普勝選後，美中代表都表達舉行峰會的興趣。在兩人生日的六月會晤，顯示兩國經貿關係緊張影響全球市場與營運環境之際，雙方都願意釋出善意。

報導指出，習近平如果前往華府將有風險，因為在兩國緊張關係下，可能被解讀為向川普示弱。參與安排峰會的大陸官員也想避免發生澤倫斯基二月底在白宮公開受辱的狀況。

知情人士認為，這是中方比較有興趣讓川普前往北京的原因，在雙方的持續對話中，這仍是可能安排。

白宮外部顧問說，美國經濟實力占優勢，川普不急於會晤習近平。他多次推崇習，稱兩人是「好朋友」，同時也對大陸課徵關稅，但兩人的私人關係仍存在，也是關稅戰你來我往動盪期間的緩衝。

北京急切想與川普團隊互動，在經濟、科技與地緣政治上，全面避免發生冷戰結束後的強權衝突。

川普擁抱俄 陸方關切原因

去年十一月川普勝選後，中方已派遣數個代表團前往華盛頓，與新政府探討潛在交易，也向美方提出關稅會增加川普試圖抑制的美國通貨膨脹壓力。北京已準備提議購買更多美國農產品和其他產品，儘管還沒有正式提出。

美國高層近期直接與俄羅斯會談，中方也想更瞭解川普擁抱俄羅斯與俄羅斯總統普亭的原因，川普政府官員曾透露，這是美國在俄中關係下的戰略需要。

大陸外交部長王毅上月前往紐約出席聯合國會議，期間未與川普內閣官員會面。一名知情人士說：「元首舉行峰會對所有人都有好處。」