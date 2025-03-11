國會專員：德國軍隊花大錢改造後 各方面資源仍太少

中央社／ 柏林11日綜合外電報導

德國國會軍隊事務專員霍格今天表示，儘管德國軍隊在俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面侵略後，已斥巨資進行大規模改造，但目前各方面資源仍然太少。

法新社報導，霍格（Eva Hoegl）在發表德國聯邦國防軍（Bundeswehr）狀況年度報告時對媒體記者表示：「已有許多部分獲改善，許多目標已達成，但我們仍未達到應有情況，還有許多工作要做。我今年仍然可以說，聯邦國防軍的任何資源還是太少。」

霍格的報告寫道，俄烏戰爭爆發後，德國為強化軍隊而設立的1000億歐元（約新台幣3兆6000億元）特殊基金，雖已支持改善人力招募、發展基礎設施和加速新武器採購等行動；但在許多案例中，成果「仍非可見、顯而易見或明顯」，然而基金卻已用掉大部分。

霍格在報告中比喻，德軍改造就像反轉1艘油輪一樣費事，「採購戰車、艦艇、戰機或將整個營區現代化，都需要時間」。

報告下的結論是，「為了讓特殊基金支持下展開的重要計畫能完成或繼續，有必要讓常規國防預算增加」，且關鍵是要用更多投資來解決「遠遠不足的」兵員及有時「糟透了的」軍隊基礎設施。

美國總統川普（Donald Trump）為讓俄烏戰爭結束而主動對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）示好後，歐洲人擔憂不再能仰賴美國的安全保障。

很可能出任德國新總理的梅爾茨（Friedrich Merz）已提議要修改嚴格的政府舉債法規來提高國防支出，但在其他政黨似乎意願不高之下，計畫若要取得所需的國會2/3席同意還困難重重。

俄烏戰爭 國防預算 德國

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