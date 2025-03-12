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觀察站／想看川習共切蛋糕？關鍵在北京抉擇

聯合報／ 本報記者羅印冲

有點難想像，兩位年逾七十的老人家—川普和習近平一起切生日蛋糕的景象，這描繪出的美中關係和氛圍，與過去數月兩強間的緊張情勢大異其趣。這可能發生嗎？關鍵可能在於北京如何在華府與莫斯科之間做出艱難的抉擇。

就在大陸全國兩會人大閉幕的前一晚，香港南華早報發出獨家新聞，指川普最早可能四月訪問大陸，過去大多由英美系的外媒率先披露川習會的安排，這次卻是南華早報先丟出消息，可能更多反映出北京主觀的期待。

對北京來說，盡早促成川習會以降低兩國之間的不確定性，可讓北京在兩會之後放手衝刺經濟，這是北京當前考量的重中之重。

但川習會如果要在四月舉行，難度不小。一是技術上來說可能太趕，川習會舉行前，雙方最重要的外交幕僚得先會談，敲定細節，目前大陸兩會才剛落幕，外長王毅尚未有訪美的安排，而美國務卿魯比歐因為被中方制裁，能否訪問大陸還不明朗。

其次，美烏還在談判，華府可能暫時還騰不出手處理美中關係。

川習會不僅影響美中關係，也會連動美中俄大三角。尤其俄國方面已證實，習近平將在五月九日的二戰「勝利日」紀念之際訪問俄羅斯，如果習近平四月先與川普會面，五月才見普亭，容易給外界在美中俄關係上做文章，北京不太可能忽略這點。

南華早報消息出來沒多久，華爾街日報又出獨家新聞，指川習有意在六月舉行「生日高峰會」。

生日高峰會是個有趣的角度，川習兩人生日竟只差一天，但這個訊息的重點在六月舉行，而非四月。至於外電報導指在大陸舉行是要避免「川澤會」口角衝突則是外行話，川習會必然不可能出現這般暴衝的景象。

事實上，無論川習會在四月或六月登場，至少顯示雙方都有意坐下來談，也顯示目前雙方的出招都是為了增加自身籌碼，不願緊張的情勢走向失控。

北京 川習會 美中關係

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