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北海貨輪撞美軍承租油輪起火延燒 無跡象涉及不法

中央社／ 英國格林斯比11日綜合外電報導
美軍承租的「史迪納無瑕號」（StenaImmaculate）油輪上的火勢已「明顯減弱」。 法新社
美軍承租的「史迪納無瑕號」（StenaImmaculate）油輪上的火勢已「明顯減弱」。 法新社

1艘貨輪在英格蘭東北方的北海海域撞上載滿噴射機燃油的油輪引發大火，事發超過24小時後，2艘船隻仍在燃燒。英國政府表示，沒有跡象顯示這起事故涉及不法行為。

法新社報導，英國海岸巡防隊（HM Coastguard）指出，美軍承租的「史迪納無瑕號」（StenaImmaculate）油輪上的火勢已「明顯減弱」，但「索隆號」（Solong）貨輪昨天深夜與油輪分離後開始向南漂移，至今仍在燃燒，相關單位正在監控。

據傳索隆號載運15個裝有有毒物質氰化鈉的貨櫃，船東今天澄清，船上並沒有裝滿氰化鈉的貨櫃。

德國船運公司Ernst Russ透過聲明表示：「我們可以確認，船上沒有載運裝滿氰化鈉的貨櫃。船上有4個曾裝過這種危險化學物質的空貨櫃，它們會持續受到監控。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人今天表示，關於1艘貨櫃船在北海（North Sea）撞上美國軍方承租的油輪這起事故，目前沒有「跡象顯示涉及不法行為」。

唐寧街（Downing Street）首相府發言人談到昨天的事故時表示：「據我了解，目前沒有跡象顯示這起事件涉及任何不法行為。」

事發之後，英國海巡單位救起36人，隨後終止搜尋1名失蹤船員的行動。英國政府官員今天宣布推定此人已死。

英國 貨櫃

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