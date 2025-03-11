川普覬覦下 格陵蘭展開議會選舉投票

在美國總統川普（Donald Trump）尋求掌控北極戰略要島格陵蘭之際，格陵蘭今天展開議會選舉投票，結果將影響關於島上未來是否以及何時宣布獨立的辯論。

美聯社報導，格陵蘭是享有內政獨立的丹麥自治區，有5萬6000位居民，多數為原住民伊努特人（Inuit）；這座島嶼位處戰略要地，並且含有對推動全球經濟至關重要的稀土礦。

格陵蘭這次議會選舉預計於格林威治時間11日11時（台北時間11日晚間7時）開始投票，並在格林威治時間11日晚間10時（台北時間12日上午6時）結束，結果將訂於格林威治時間12日1時至3時（台北時間12日上午9時至12時）公布。

但由於選票是透過船隻、飛機和直升機從偏遠定居點運往格陵蘭首府努克（Nuuk），因此數週後才能認證選舉結果。

格陵蘭至少從2009年便展開追求獨立之路，儘管眾人都在思考這個議題，但脫離丹麥的選項並沒有出現在選票上。選民這次將選出格陵蘭議會全部31個議席，這將影響關於島上未來是否以及何時宣布獨立的辯論。

根據自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL），格陵蘭議會5個政黨中有3個希望脫離丹麥統治獨立，其中包括左翼執政黨伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit），該黨在4年前的選舉得票率位居第1，這次有望再度勝選。

執政黨當前聯盟夥伴、社會民主派的前進黨（Siumut）致力保持居次。自由派的民主黨（Democrats）傾向繼續和丹麥維持聯盟關係，該黨近日民調表現也不錯，可能讓建立任何執政聯盟，以及格陵蘭未來最終走向變得複雜。