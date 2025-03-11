索馬利亞1旅館遇襲 伊斯蘭激進組織宣稱犯案逾10死
多名武裝分子今天攻擊索馬利亞中部貝萊德文1家旅館，事發之際當地長老和官員正在旅館內開會。伊斯蘭激進組織「青年黨」宣稱犯案，還稱攻擊造成10多人喪生。
路透社報導，貝萊德文（Baladweyne）聯邦議員傑索（Dahir Amin Jesow）表示，截至目前至少已有4人喪生，但「我們仍在統計傷亡人數」。
事發之後「青年黨」（Al-Shabaab）發布聲明，宣稱犯下這起攻擊事件，並稱已殺害10多人。
青年黨經常在索國發動爆炸和槍擊事件，以試圖推翻政府，並建立以伊斯蘭律法（Sharia Law）為基礎的政權。
目睹這次攻擊事件的商店老闆蘇雷曼（AliSuleiman）說：「我們先是聽到巨大爆炸聲，接著是槍聲，然後又聽到另一次爆炸聲。」
蘇雷曼還說，政府軍與武裝分子交火後，卡海拉旅館（Qahira Hotel）的部分區域變成一堆瓦礫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言