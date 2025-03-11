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菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

中央社／ 馬尼拉11日專電
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。 美聯社
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。 美聯社

菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。

杜特蒂的女兒薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）今晚發布聲明，稱杜特蒂正被送往海牙，斥責小馬可仕政府放棄主權，將一名菲律賓公民、前總統送給「外國勢力」。

海牙是國際刑事法院的所在地。

薩拉寫道：「這不是正義，這是壓迫與迫害。」

菲律賓將於5月舉行期中選舉，杜特蒂最近赴香港參加選舉造勢活動，今天上午搭機返抵馬尼拉，在機場被警方逮捕。

菲律賓總統府馬拉坎南宮證實，國際刑警組織（INTERPOL）馬尼拉站今晨收到來自國際刑事法院針對杜特蒂（Rodrigo Duterte）的逮捕令。

現年79歲的杜特蒂於2016年至2022年擔任菲律賓總統時發起掃毒戰，數以千計可疑吸毒者死於街頭，人權人士及掃毒戰死者家屬於2018年向國際刑事法院控告杜特蒂放任警察進行「法外處決」。

杜特蒂 菲律賓 馬尼拉

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