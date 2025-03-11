格陵蘭史上最重要選舉登場 1文看清3重點：川普成獨立最大推手？

丹麥自治領土格陵蘭3月11日將舉行議會選舉，過去當地大選往往只有當地人會關注，但是自美國總統川普（Donald Trump，又譯川普）上台後多次揚言要「買島」後，使得這場選舉備受外界矚目。本文為讀者整理出3大重點，以進一步了解這場被外界視為當地史上最重要的選舉。

根據格陵蘭內政部統計，全國5.7名萬公民中，其中超過4萬人有投票資格；投票將於當地時間11日早上開始，預計結果將於12日凌晨公布。

格陵蘭議會共有31個席位，參選政黨需要獲得至少16個席位才能在議會中佔多數。

主要焦點：獨立、經濟

英國《衛報》報導，格陵蘭獨立問題以及該島與丹麥、美國的關係其實早已是當地存在已久的選舉議題，但川普多次重申「買島」的意願，進一步加強了當地討論獨立的迫切性。

川普上週在國會演講中，雖然指會尊重當地人的自決權，但又強調不論如何美國都會得到格陵蘭，引起許多當地人的不安。

英媒提到，在這種情況下，該國2知名政客離開了希望謹慎推進獨立的中間偏左Siumut黨，轉而加入一個想要立即啟動獨立進程的新政黨Qulleq。

不過《衛報》稱，格陵蘭選舉中最大的討論點依然是國內問題，包括經濟、福利、創造就業機會、漁業、開發稀土礦產等等。

路透社引述民調指，在丹麥每年為格陵蘭的經濟貢獻近10億美元（約78億港元）情況下，多數格陵蘭人雖支持獨立，但關於獨立時機與獨立對生活水準可能造成的影響則沒有共識。

6大參選政黨：5黨支持獨立

這次選舉中有6個政黨參選，其中包括目前執政的「因紐特人共同體」（Inuit Ataqatigiit）、Siumut黨、Qulleq黨等5個支持儘快或謹慎獨立的政黨，以及主張繼續加強與丹麥聯合，反對在沒有明確計劃情況下獨立的Atassut黨。

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）所屬的「因紐特人共同體」主張當地應在經濟和政治上獨立，惟尚未提出實現此目標的計劃，又強調大選後不會倉促推動獨立公投。

目前議會最大反對黨Naleraq則主張迅速過渡到完全獨立，希望在獨立後與美國或丹麥等國家達成國防協議，建立「自由聯合」關係（free association）。

格陵蘭前途問題

格陵蘭歷史上曾多次被不同勢力佔領，它於1953年正式成為丹麥的領土，其後於1979年獲得自治權。

格陵蘭在往後30年逐漸獲得更多權利，最新在2009年獲得了更多有關礦產、警務、法庭以及舉行公投、尋求獨立的權力，丹麥方面只負責其外交、國防和貨幣政策。

獨立問題雖然是這次選舉的焦點，但相關議題除了需要全民公投批淮外，還必須面臨丹麥國會同意等諸多障礙，因此無論選舉結果如何，短期內都不會立即促成格陵蘭獨立。

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文章授權轉載自《香港01》