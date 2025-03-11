快訊

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

曾當烏國志願軍！范斯堂兄嘆烏總統赴白宮遭伏擊、普亭認為美國是有用的白痴

越南20年來最大火災釀56死 負責人遭求處12年徒刑

中央社／ 河內11日專電

越南河內市一棟違建公寓2023年發生火警造成56人死亡、44人受傷。檢方今天求處大樓負責人11至12年有期徒刑，另外7名地方官員和約聘人員等被求處緩刑兩年半至7年有期徒刑。

這棟違建公寓2023年9月12日深夜發生大火，地點位於河內市青春區姜亭里。越南大城市常可見到違建的小坪數公寓，因價格低廉，獲外省打工族青睞，然而在政商勾結下，施工監管常流於形式，引來居住安全疑慮。

河內市警方在事後針對起火原因說明，是事故大樓一樓停車場中一輛機車的電池電線短路所致，火勢接著蔓延至一樓的電力基礎設施。這棟公寓僅正門有一個出口，其餘三面都與民宅緊鄰，逃生不易，各樓層的消防規劃也不完善。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，起訴書指出，這棟違建公寓的大樓負責人嚴光明（Nghiem QuangMinh）擅自改變設計，原本只能蓋6樓共33間房，最後蓋到9樓共45間房。2015年7月施工期間雖一度被勒令停工，但繳完1500萬越南盾（新台幣約1.9萬元）罰款後，相關單位就沒有再追蹤。

根據起訴書，嚴光明沒有繳交大樓設計文件，大樓蓋好也沒有進行消防驗收。這棟大樓2016年開始讓居民入住，警方在2018年至2020年期間多次指出這棟大樓違反消防法規，相關單位卻未採取行動。

檢方建議以刑法「違反消防法規」等求處嚴光明11至12年有期徒刑；姜亭里兩名前副里長、前派出所副所長、前建設監管組長等7名官員及約聘人員因刑法「不負責任造成嚴重後果罪」等，分別被建議處以緩刑兩年半至7年有期徒刑不等。

統計指出，這起火警共造成56人死亡、44人受傷，是越南20多年來傷亡人數最多的一場火警，僅次於2002年發生在胡志明市國際貿易中心的一場火警，當時有60人死亡、70人受傷。

公寓 越南 違建

延伸閱讀

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

越南印尼升級全面戰略夥伴 強調南海和平穩定重要性

鴻海旗下鴻佰增資越南5.9億元 擴AI伺服器產能

工廠火災負責人判無罪 原來罪魁可能是老鼠咬壞電線

相關新聞

安倍不在，川普歸來：石破茂的日本能重新延續美日聯盟嗎？

自川普重新上任以來，短短一個多月，無論是在內政或外交方面，都給全球帶來許多震撼。由於川普2.0的施政口號乃是美國優先，因此針對各國出現了一些爭議，像是與俄國在聯合國大會一起反對歐洲的烏克蘭決議案、迫使烏克蘭簽訂和平協議、打算將加薩變成蔚藍海岸等。

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中

格陵蘭史上最重要選舉登場 1文看清3重點：川普成獨立最大推手？

丹麥自治領土格陵蘭3月11日將舉行議會選舉，過去當地大選往往只有當地人會關注，但是自美國總統川普（Donald Trump，又譯川普）上台後多次揚言要「買島」後，使得這場選舉備受外界矚目。本文為讀者整理出3大重點，以進一步了解這場被外界視為當地史上最重要的選舉。

無人機意外衝出沖繩基地跑道…引擎冒白煙 美軍展開調查

美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）今天引述美國空軍第18聯隊說法報導，1架無人機昨天在沖繩嘉手納...

巴基斯坦武裝組織襲擊火車 挾持逾450名乘客當人質

巴基斯坦官員表示，武裝激進分子今天在巴基斯坦動盪的西南部俾路支省（Balochistan）發動攻擊，除導致1名火車司機員...

目標南海、台灣海峽 中國透過「灰色地帶」戰術…擴大亞洲影響力

「華爾街日報」報導，中國正透過「灰色地帶」戰術，加強其亞洲影響力，針對目標包括南海、台灣海峽及喜馬拉雅山脈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。