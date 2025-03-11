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無人機意外衝出沖繩基地跑道…引擎冒白煙 美軍展開調查
美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）今天引述美國空軍第18聯隊說法報導，1架無人機昨天在沖繩嘉手納空軍基地滑行時意外衝出跑道，空軍已著手展開調查以釐清原因。
第18聯隊（tne 18th Wing）發言人史托莫少校（Maj.Alli Stormer）今天透過電郵表示，1架部署在該基地的MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）發生衝出跑道事件後已被拖回機庫，這起事件未傳出人員受傷通報。
史托莫少校寫道：「我們將進行徹底調查，以查明事發原因。」
日本防衛廳旗下的沖繩防衛局發言人今天透過電話表示，這架無人機上午9時20分停在南側跑道，四周圍繞多部緊急應對車輛。
他表示：「我們正與美國軍方確認這起事件的細節…我們聽取他們的報告後將與相關市政當局分享資訊。我們也會繼續妥善處理這起事件。」
日本放送協會（NHK）今天報導，根據其設置在基地附近攝影機所捕捉到的影像，美軍無人機停止滑行後，引擎附近冒出白煙。這架無人機已在當地時間下午1時左右被拖到機庫。
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