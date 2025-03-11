巴基斯坦武裝組織襲擊火車 挾持逾450名乘客當人質

巴基斯坦官員表示，武裝激進分子今天在巴基斯坦動盪的西南部俾路支省（Balochistan）發動攻擊，除導致1名火車司機員受傷，並挾持450多名火車乘客當人質。

法新社報導，武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）發布聲明宣稱犯下這次攻擊，根據聲明，多名槍手在偏遠的西比（Sibi）地區炸毀鐵軌並控制列車。

俾路支省首府奎達（Quetta）鐵路機構高官卡席夫（Muhammad Kashif）告訴法新社：「車上450多名乘客被槍手扣為人質。」

西比附近地區1名高階警官說：「火車仍卡在被群山環繞的1條隧道前。」該名警官要求不具名，因為他未獲授權接受媒體採訪。

事發地點是山區，有利激進分子藏身並策劃攻擊。

根據1名高階警官，周邊醫院已進入緊急狀態。