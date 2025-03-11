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歐洲議會大會 主席范德賴恩：國防占比須回到3%

中央社／ 布魯塞爾11日專電

歐盟執委會主席范德賴恩在歐洲議會大會倡議「歐洲再武裝」方案時表示，冷戰結束後歐洲整體將國防支出從占GDP3%砍成剩不到一半，但過去享受的「和平紅利」其實造成「安全赤字」，呼籲國防占比須回到3%。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天上午出席歐洲議會（European Parliament）在史特拉斯堡的大會，說明她日前提出的「歐洲再武裝」（ReArm Europe）國防財務方案。

范德賴恩說，她6日參與歐盟緊急高峰會感受到歐盟國家領導人們對提振歐洲防衛的共識程度，不但前所未見，而且在數周前完全無法想像。

這顯然是受到美國總統川普（Donald Trump）上任以來蓄勢降低對歐洲安全保護的影響。但歐盟國家強化防衛自主的承諾，能否滿足范德賴恩強調的兩個關鍵字—速度和規模，仍有許多疑慮。

籌資是第一步。范德賴恩向歐洲議會解釋她預期投入8000億歐元（約新台幣28.5兆元）的籌資計畫，最大宗的6500億歐元來自鬆綁歐盟對成員國財政赤字上限規定。

她說，所有的分析都同意國防預算應該朝向占國內生產毛額（GDP）3%，但歐盟機構本身的年度預算總額只占全體GDP的1%，因此增投國防勢必由各個國家出錢。

另一筆則是由歐盟背書擔保的1500億歐元貸款額度，范德賴恩將這項新財務工具名為「SAFE」（Security Action for Europe），成員國貸款須用於指定的戰略性領域，包括防空系統、無人機、資訊安全等，並且限定「買歐貨」，向歐洲製造商採購。

對於已浮上輿論一段時間的動用歐盟「團結基金」（Cohesion Fund），范德賴恩今天在議會明確表示，將鼓勵各國自願性把用於補助地方建設的這筆基金重新導向安全相關的基礎建設和研發。

她強調，提升防衛支出的經濟效益將超越軍工產業，從鋼鐵到太空、運輸、人工智慧（AI）新創企業等產業都將受惠。

這些方案涉及修改歐盟法律的部分需經歐洲議會通過。主流黨團代表的發言顯示大致支持范德賴恩的增投國防方案及增援烏克蘭主張，不過極左派和極右派則不約而同反對增援烏克蘭軍火，主張應透過外交手段達成俄烏和平。

國防預算 歐盟 財務

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