菲前總統杜特蒂被捕 人權組織強調究責重要性

菲律賓警方今天配合國際刑事法院（ICC）逮捕令，逮捕了被指犯下危害人類罪的前總統杜特蒂，多個人權組織表示，這對杜特蒂任內掃毒戰的究責相當重要，為受害者伸張正義。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天上午從香港搭機返抵馬尼拉，在機場被馬尼拉警方逮捕；菲律賓總統府馬拉坎南宮證實，國際刑警組織（INTERPOL）馬尼拉站接到來自國際刑事法院對杜特蒂發出的逮捕令。

現年79歲的杜特蒂於2016年至2022年擔任菲律賓總統時發起掃毒戰，數以千計可疑吸毒者死於街頭，人權人士及掃毒戰死者家屬於2018年向國際刑事法院控告杜特蒂放任警察進行「法外處決」。

菲律賓政府獨立機構人權委員會（Commission onHuman Rights）今天發表聲明稱，已安排調查人員監看及評估杜特蒂案的後續發展。

人權委員會強調，公正的司法程序對於發掘真相與向加害者究責至關重要，人權委員會長期以來一直呼籲應對杜特蒂政府掃毒過程中違反人權的情況究責。

聲明指出，雖然菲律賓已非羅馬規約的締約方，但基於對法治的恪守以及對維持正義的責任，仍與國際組織合作。

羅馬規約是設立國際刑事法院的依據，杜特蒂因不滿國際刑事法院調查他的掃毒戰，於2018年退出羅馬規約，後來的小馬可仕政府迄今尚未重新加入。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任劉智心（Bryony Lau）發表聲明說，逮捕杜特蒂是「追究責任的關鍵一步」，他正因掃毒戰導致數以千計民眾遭法外處決，而面臨危害人類罪的控告。

聲明稱，杜特蒂的被捕可以讓掃毒戰死者和家屬更接近討回公道，並發出「法律之前人人平等」的訊息，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府應迅速將他移交給國際刑事法院。

根據人權觀察網站，杜特蒂在擔任總統的任內，逾1萬2000名菲律賓人死於掃毒戰，多為都市貧民，至少2555條人命與菲律賓警察有關，調查發現警方試圖將非法殺戮合理化。

人權團體國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）則發布聲明說，杜特蒂的被捕是期待已久的「里程碑」，為數以千計掃毒戰受害者和倖存者伸張正義。

卡拉馬爾德要求菲律賓政府將杜特蒂移交給國際刑事法院受審，也呼籲菲律賓重新加入羅馬規約。

另一方面，菲律賓民眾對於杜特蒂被捕看法不一，支持者認為杜特蒂應為掃毒戰違反法治的部分負責，反對者則認為杜特蒂的掃毒戰確實改善了治安，至於所謂的法外處決，應向執法的警察究責，而非杜特蒂。