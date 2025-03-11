假借反猶之名發動攻擊 14名澳洲犯罪集團成員遭起訴

澳洲警方今天表示，他們已起訴1個組織犯罪集團的14名成員，罪名是假扮出於宗教動機的仇恨犯罪來發動攻擊，威脅社會安全。

法新社報導，澳洲大城雪梨的猶太社區近幾個月出現猶太教堂被塗上反猶主義塗鴉、建築物在深夜遭到燃燒彈攻擊，以及汽車被縱火焚燒的事件，引發人們擔憂澳洲反猶主義抬頭。

然而警方表示，當中許多事件他們不再認為是由「意識形態」驅使，而似乎是幫派分子試圖藉發動高調攻擊來得到擁護，再向當局通風報信。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方今天表示，已有14人被捕，合計被控犯有65項罪行，包括參加「犯罪組織」、縱火和損毀財產。

昨天警方進行連串搜捕行動後，新南威爾斯州警察局副局長哈德遜（David Hudson）在晚間表示：「我們逮捕的人之中，沒有一個...曾表現出任何形式的反猶意識形態。我認為這些組織犯罪分子利用了猶太社區的弱點。」

其中最令人擔驚受怕的1起事件，是警方在1輛廢棄露營車中發現數個爆裂物，一旁還有1份疑似要攻擊的猶太人名單。

當時新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）甚至表示，被擋下的似乎是1起可造成「大規模傷亡」的恐怖攻擊計畫一環。

如今警方認為，一切不過是一場精心策畫的「犯罪騙局」。