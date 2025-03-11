菲前總統杜特蒂不服被捕…質問檢察官法律依據 小女兒曝光影片

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因國際刑事法院（ICC）發出逮捕令而在馬尼拉被警方羈押，他不服自己被剝奪自由，向執行單位質問法律依據。

杜特蒂的小女兒維洛尼卡（Veronica Duterte）今天在社群平台貼出多段影片，顯示杜特蒂在維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）與菲律賓總檢察官法杜倫（Richard Anthony Fadullon）的對話。

杜特蒂在影片中要求法杜倫說明他犯下何罪、根據什麼法條剝奪他的自由。

現年79歲的杜特蒂說：「給我看你們把我帶到這裡的法律依據，很明顯，我被帶到這裡是違反我的意志，這是別人的意志。」

另一方面，杜特蒂執政時的總統府文官長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）也質問法杜倫，菲律賓已退出國際刑事法院，為何聽從這個組織的命令。

菲律賓退出國際刑事法院，已無配合逮捕嫌疑人的義務。但菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年11月曾說，菲律賓不會在掃毒行動上主動協助國際刑事法院，但如果國際刑事法院判決逮捕杜特蒂，菲律賓政府也不會阻止。

杜特蒂於2016年至2022年任菲律賓總統，任內以血腥掃毒戰而聞名。官方數字顯示，至少6000名可疑毒販與吸毒者被警方或身分不明的殺手擊斃，但人權組織聲稱實際數字超過2萬名，且很多都是被「法外處決」。

2018年，菲律賓人權人士、宗教界人士以及掃毒戰死者家屬，兩度向國際刑事法院控告杜特蒂放任警察進行大規模「屠殺」。

國際刑事法院檢察官同年開始調查掃毒戰是否觸犯違反人類罪，杜特蒂政府一怒之下決定退出羅馬規約，也就是成立國際刑事法院的依據，菲律賓政府迄今未重新加入。

但國際刑事法院當時表示，即使菲律賓退出，仍會繼續調查掃毒戰是否涉及法外處決。

根據菲律賓總統府馬拉坎南宮的聲明，上午9時20分，法杜倫向剛從香港搭機返回馬尼拉的杜特蒂出示了國際刑事法院逮捕令。

杜特蒂被帶到與馬尼拉國際機場毗鄰的維拉莫爾空軍基地，之後又帶到菲律賓退伍軍人醫院做體檢。

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