敘利亞整合庫德叛軍 有望達成統一

敘利亞有望結束長期難民流竄的痛苦生活！敘利亞新政府10日宣布，將庫德族武裝勢力「民主力量」合併進入政府，讓敘利亞所有的領土範圍都進入新政府管轄中。自2011年開始，敘利亞便飽受內戰割據之苦，直到2024年阿薩德政權垮台後，接手的薩姆突擊隊近月來試圖整合各方勢力，讓敘利亞難民重回祖國。

根據《半島電視台》報導，由薩姆突擊隊主導的敘利亞政府10日宣布，過去親美的庫德族武裝勢力「民主力量」將加入敘利亞新政府，且其他北方的武裝勢力也宣布將投誠，讓2015年就被武裝勢力割據一方的敘利亞北部重新加入敘利亞國土。《半島》提到，若相關合作協議能順利落實，敘利亞將完全統一。

地緣戰略各方爭取

敘利亞新政權上台後，周圍國家都紛紛呼籲各國接受，還有歐盟與美國取消過去對阿薩德政權的經濟制裁，而庫德族議題也是敘利亞、土耳其與伊拉克等中東國家長期煩惱的議題。本次協議中，敘利亞政府保障庫德族整合到敘利亞後，可具有公民權與憲法上保障的權利，且可能保持某種程度的自治。

《法蘭西24》提到，敘利亞新領導人、過渡政府總統阿沙拉指出，未來希望要在4到5年內進行重新選舉，並讓各方都有機會成立政黨，並在議會有代表席次。由於敘利亞位於中東關鍵戰略要點，過去的阿薩德政權高度親伊朗與俄羅斯，如今各方都積極爭取新政權的支持。

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