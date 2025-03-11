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非洲女性肥胖加劇 恐釀健康危機

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究指出，約有一半的非洲女性將於近五年內患有肥胖症狀。（Photo by Ransford Quaye on Unsplash under C.C License）
一項研究指出，約有一半的非洲女性將於近五年內患有肥胖症狀。（Photo by Ransford Quaye on Unsplash under C.C License）

非洲女性肥胖率大增，當地文化規範恐造成健康危機！一項研究指出，約有一半的非洲女性將於近五年內患有肥胖症狀，並伴隨著糖尿病、心臟病和高血壓等慢性疾病。對此，非洲的文化規範和期望，可能使得女性更容易超重肥胖，如同愛滋病毒一樣擴散。

肥胖有如愛滋病

衛報》報導，一項世界肥胖聯合會的研究指出，約有一半的非洲女性將於近五年內會有肥胖問題，並伴隨著糖尿病、心臟病和高血壓等慢性疾病。對此，專家聲稱，非洲肥胖率的迅速上升可與愛滋病流行相提並論，其對女性的影響尤為嚴重。

「肥胖就像愛滋病毒，但症狀更加嚴重。」南非健康基金會首席科學官錢迪瓦納表示，非洲女性肥胖率急速上升，其中涉及多種相互交叉的因素，而長時間的工作、照顧責任與安全問題等現實將使女性的活動更加困難。

她指出，食慾、新陳代謝、遺傳和荷爾蒙等生物因素的差異性，也會導致女性肥胖增加，而隨著加工食品變得越來越普遍、氣候變遷加劇以及性別不平等，情況將會更加嚴重。

肥胖的文化規範

iAfica》報導，目前有40%的非洲女性呈現超重，預計這一數字將上升至45%，而非洲男性超重率則維持在26%。對此，相較於世界大多數其他地區，男女肥胖的比率差距會是更小，甚至是全然相反。

世界肥胖聯合會執行長拉爾斯頓表示，一些非洲國家對肥胖的文化規範和期望，可能是導致女性更容易患有肥胖症的原因，女性超重在這些國家的文化上更容易被接受，在某些情況下甚至是被鼓勵的。

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