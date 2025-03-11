越南印尼升級全面戰略夥伴 強調南海和平穩定重要性

越共中央總書記蘇林與印尼總統普拉伯沃10日宣布兩國升級為全面戰略夥伴關係，越南成了印尼在東協的第一個戰略夥伴，雙方並強調維護南海和平穩定及航行與飛越自由的重要性。

蘇林（To Lam）3月9日至13日陸續前往印尼、新加坡訪問，國防部長潘文江（Phan Van Giang）等一行陪同。越南民智報（Dan Tri）報導，蘇林10日下午和普拉伯沃（Prabowo Subianto）在印尼首都雅加達會談。

普拉伯沃強調，蘇林此次訪問適逢兩國慶祝建交70週年，具特殊意義，將推動雙邊關係進入新發展階段，日益穩固、深入且務實。他重申，越南始終是印尼在地區的重要夥伴，希望進一步深化與越南的合作關係。

蘇林表示，越南始終重視並優先發展與印尼的關係，印尼在地區具舉足輕重的地位。他高度評價印尼政府近期強力且高效地推動多項重大方針，發揮印尼在區域與全球的角色和地位，為和平、穩定與發展做出積極貢獻。

雙方同意將雙邊關係提升為全面戰略夥伴，越南成為印尼在東南亞國家協會（ASEAN）內的首個全面戰略夥伴，兩國關係將更深入、全面且務實，符合兩國人民利益，並促進東協及全球的和平、發展與繁榮。

在區域和國際問題上，雙方強調維護南海和平、安全、穩定、航行與飛越自由的重要性；以和平方式解決爭端，不威脅或使用武力，遵守國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），不採取加劇緊張局勢、影響南海和平穩定的行動。

蘇林和普拉伯沃一致呼籲，全面落實「南海共同行為宣言」（DOC），並在符合國際法，尤其是1982年聯合國海洋法的基礎上推動談判，達成實質、有效的「南海行為準則」（COC）。

越南已和11個國家締結全面戰略夥伴關係，以時間順序來看依序為中國、俄羅斯、印度、韓國、美國、日本、澳洲、法國、馬來西亞、紐西蘭、印尼。尤其是2023年9月和美國升級關係後，越南在國際上斬獲全面戰略夥伴的步伐加快。