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越南印尼升級全面戰略夥伴 強調南海和平穩定重要性

中央社／ 河內11日專電
印尼總統普拉伯沃(右2)、越共中央總書記蘇林(左2)。 法新社
印尼總統普拉伯沃(右2)、越共中央總書記蘇林(左2)。 法新社

越共中央總書記蘇林與印尼總統普拉伯沃10日宣布兩國升級為全面戰略夥伴關係越南成了印尼在東協的第一個戰略夥伴，雙方並強調維護南海和平穩定及航行與飛越自由的重要性。

蘇林（To Lam）3月9日至13日陸續前往印尼、新加坡訪問，國防部長潘文江（Phan Van Giang）等一行陪同。越南民智報（Dan Tri）報導，蘇林10日下午和普拉伯沃（Prabowo Subianto）在印尼首都雅加達會談。

普拉伯沃強調，蘇林此次訪問適逢兩國慶祝建交70週年，具特殊意義，將推動雙邊關係進入新發展階段，日益穩固、深入且務實。他重申，越南始終是印尼在地區的重要夥伴，希望進一步深化與越南的合作關係。

蘇林表示，越南始終重視並優先發展與印尼的關係，印尼在地區具舉足輕重的地位。他高度評價印尼政府近期強力且高效地推動多項重大方針，發揮印尼在區域與全球的角色和地位，為和平、穩定與發展做出積極貢獻。

雙方同意將雙邊關係提升為全面戰略夥伴，越南成為印尼在東南亞國家協會（ASEAN）內的首個全面戰略夥伴，兩國關係將更深入、全面且務實，符合兩國人民利益，並促進東協及全球的和平、發展與繁榮。

在區域和國際問題上，雙方強調維護南海和平、安全、穩定、航行與飛越自由的重要性；以和平方式解決爭端，不威脅或使用武力，遵守國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），不採取加劇緊張局勢、影響南海和平穩定的行動。

蘇林和普拉伯沃一致呼籲，全面落實「南海共同行為宣言」（DOC），並在符合國際法，尤其是1982年聯合國海洋法的基礎上推動談判，達成實質、有效的「南海行為準則」（COC）。

越南已和11個國家締結全面戰略夥伴關係，以時間順序來看依序為中國、俄羅斯、印度、韓國、美國、日本、澳洲、法國、馬來西亞、紐西蘭、印尼。尤其是2023年9月和美國升級關係後，越南在國際上斬獲全面戰略夥伴的步伐加快。

印尼 越南 關係

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