媒體：美中計畫讓川普及習近平在6月會晤

週一（3月10日）《華爾街日報》引述知情人士說法，稱美國及中國正在討論可能今年6月在美國舉行川普和習近平的會晤；由於兩人生日都在6月且只差一天，這場會面也被稱為美中領導人的「生日高峰會」。

川普出生於1946年6月14日，習近平則比川普小了7歲，在1953年6月15日出生。

報導指出，當前談判仍處於初步階段。與此同時，川普政府持續加大對中國在關稅等貿易措施的施壓力度，欲累積和北京談判的籌碼。

川普自去年11月勝選以來，美中領袖都曾表現出對於舉辦高峰會的意願，而在雙方貿易緊張的背景之下談判，這也意味著雙邊都願意為穩定關係釋出善意。

中國面臨內需不足、通貨緊縮等經濟壓力升高，北京也希望能藉由和美國談判，避免美國進一步提高關稅和科技方面的限制。

白宮與中國駐美大使館拒絕回應上述報導。

今年2月3日，川普曾稱將在「未來24小時內」與習近平通話，但最終因為美國對中國加徵關稅、中國予以報復性關稅反擊，導致兩人通話破局。

川普4月可能訪華?

《南華早報》則引述外交消息人士的說法，指川普最早可能4月訪問中國。

一位中國消息人士表示：「由於華盛頓正在經歷劇烈變化，現在北京官員跟美方對話比跟拜登政府對話更困難。」

另外也有消息人士稱，川普已向習近平表態希望他造訪佛州的海湖莊園，兩人在201年曾在那裡舉行高峰會。

消息人士稱，對習近平而言，如果川普在兩會之後訪問中國，將成為中方「一次重要的外交勝利」。

1月20日，就在川普返回白宮前幾天，川普與習近平通了電話，談到了包含台灣在內的廣泛問題。

一週後，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比奧進行了通話，但尚未舉行任何正式會晤。

王毅還向盧比奧稱：「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」

（路透社、華爾街日報、南華早報）

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