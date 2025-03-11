東京妙齡女街頭被襲「身中多刀」亡…身份曝光 遇害前正在直播

日本東京街頭3月11日發生致命血案，一名20多歲女子在新宿區街頭進行網上直播時，遭一名男子用刀襲擊，她身中多刀，送醫後證實不治。

日本富士新聞網（FNN）、日本放送協會（NHK）等傳媒報導，事發於當地時間11日早上9時50分左右，東京警視廳接報，指新宿區高田馬場站附近街頭有一名女子被刺傷。

救援人員到場，發現被害者頭及胸部等出現多處刀傷，心肺處於停止狀態，送院後證實不治。

警方在現場以涉嫌企圖謀殺罪拘捕一名40多歲男子，消息指疑犯與女死者相識，男子表示事發前與對方發生爭執。

當局暫時未披露死者身分，但多名日本網友指出，女子是當地著名直播主最上あい（最上愛），她當時正在進行環繞山手線一周步行時，在高田馬場以南約300米的街頭遇襲。

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文章授權轉載自《香港01》