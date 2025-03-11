才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

美國總統川普祭出關稅的目的是讓製造業重返美國，為他的藍領支持者創造就業機會。在他的施壓下，確實有不少美國和外國廠商決定在美國建廠，看似達到了目的，但隨著工廠的機械化，製造業需要更高技術的員工，因此即使製造業回到美國，已不可能再為沒有大學文憑的藍領階級創造高薪的工作機會，反而會增加廠商的製造成本、降低產品的競爭力。製造業回流是美國經濟的解方嗎？

2025-03-11 10:30