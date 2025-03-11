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才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮
國際刑事法院對菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發出通緝令，指控他在2016至2022年間，以「毒品戰爭」為名實施危害人類罪。最新消息指出，杜特蒂11日從香港返抵菲律賓之後，在馬尼拉國際機場被捕。
香港《星島日報》報導，杜特蒂7日晚前往香港，9日在香港灣仔修頓場館出席活動，為其所屬政黨的參議員候選人拉票，並在站台演說中否認國際刑事法院對他的指控，稱已做好被捕準備。
路透、紐約時報報導，菲律賓總統辦公室稱，菲律賓警方11日在杜特蒂抵達馬尼拉國際機場時，對他執行逮捕令，目前杜特蒂已被拘留。
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