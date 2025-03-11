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遭發「紅色通緝令」後 杜特蒂突訪港：做好被捕準備

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
菲律賓前總統杜特蒂在傳出遭國際刑警組織發出「紅色通緝令」，9日高調現身香港引發關注。（美聯社）
菲律賓前總統杜特蒂在傳出遭國際刑警組織發出「紅色通緝令」，9日高調現身香港引發關注。（美聯社）

在傳出菲律賓前總統杜特蒂遭國際刑警組織發出「紅色通緝令」之際，杜特蒂突然現身香港，並高調於灣仔為其所屬政黨的參議員候選人拉票，引發關注。大陸外交部駐港公署對此表示，杜特蒂及其現任菲律賓副總統的女兒薩拉，是私人度假行程到香港。有關菲律賓公民在港舉行的集會已根據特區法律法規事先提出申請。

據香港《星島日報》報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）7日晚前往香港，9日在香港灣仔修頓場館出席活動，為其所屬政黨的參議員候選人拉票。同時，薩拉亦到場致辭，約有2,000多位在港菲律賓人入場參加大會。

大陸網路媒體《觀察者網》提到，杜特蒂在演講中否認國際刑事法院對他的指控。他表示，「我有什麼罪？我在我的時代所做的一切，都是為了讓菲律賓人能有一點和平與安寧」。

針對可能被逮捕一事，杜特蒂說，「如果這真的是我人生的命運，沒關係，我會接受的。如果我被捕入獄，我也無計可施。」他還開玩笑呼籲支持者為他修建紀念碑捐款，並在紀念碑上展示他「持槍的畫像」。

馬尼拉時報》10日引述「可靠消息來源」指出，國際刑警組織對杜特蒂發出「紅色通緝令」，菲律賓國家警察已進入高度戒備狀態，將部署至少7,000名警察展開逮捕行動。菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室表示，尚未收到國際刑警組織的正式通知。菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）則稱，若因國際刑警組織請求，需要執行逮捕令，菲律賓的執法人員將依法行事。

報導稱，逮捕杜特蒂的行動的重點地區是在菲國首都馬尼拉和其故鄉達沃。在杜特蒂案件中，逮捕令據稱由國際刑事法院發布，調查內容是杜特蒂在2016年至2022年擔任總統期間實施全國反毒品行動時，涉嫌犯下「危害人類罪」。菲警方稱，有6,000多名涉毒嫌疑人被殺，但非政府組織聲稱死亡人數是該數字兩倍。

另，據路透報導，「掃毒戰」是杜特蒂當年競選總統的標誌性政見。杜特蒂過去曾在演說中揚言要殺死數千名毒販，上任後也兌現這項承諾。

而杜特蒂此次赴港時機亦引發各種猜測。《菲律賓星報》稱，上周末在杜特蒂老家達沃市，幾名隸屬刑事偵查組、地區機動營部隊和航空安全組的警官駐紮在該市的國際機場，「據稱是為了執行國際刑事法院於8日簽發的逮捕令」。不過，有警方透露，警方在達沃機場是為了演習並否認收到傳聞中的逮捕令。

杜特蒂與北京關係良好。2016年10月，杜特蒂應大陸國家主席習近平邀請對中國進行國事訪問時，曾盛讚中國是偉大的國家，中國巨大發展成就令世人欽佩，並感謝中方對菲律賓經濟社會發展的大力支持。

杜特蒂家族和馬可仕家族已徹底決裂，面對返回國後恐遭逮捕，後續需關注杜特蒂是否會尋求北京的協助。

杜特蒂 菲律賓 馬尼拉

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