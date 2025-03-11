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北海貨輪撞美軍承租油輪引大火 搜救結束1人失蹤

中央社／ 英國格林斯比10日綜合外電報導
「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪。 路透
「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪。 路透

一艘貨輪今天在北海撞上一艘由美國軍方承租、載運噴射機燃油的油輪，英國海巡單位在救起36人後，已終止搜尋一名失蹤船員的行動。

法新社報導，英國海岸巡防隊（HM Coastguard）從「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪和「索隆號」（Solong）貨櫃船救起36名船員，其中一人送醫治療。

海岸巡防隊分區指揮官艾特金森（MatthewAtkinson）表示，經過大範圍搜索，索隆號上一名船員仍下落不明，因此搜索行動已經結束。

影像可見，英格蘭東部外海約16公里處的事故現場冒出大量濃密黑煙，火焰持續竄出，引發外界擔心「多重有毒物質危害」。

據路透社報導，油輪史迪納無瑕號由美國物流集團克勞利（Crowley）營運，克勞利在社群媒體X上寫道，史迪納無瑕號當時載著Jet-A1燃油，在赫爾（Hull）附近停泊時遭貨櫃船索隆號撞上。

史迪納無瑕號是美國政府計畫一環，用以在武裝部隊需要時補給燃油。美國軍方發言人今天告訴路透社，史迪納無瑕號當時正受美國海軍軍事海運司令部（Military Sealift Command）短期租用。

根據全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd'sList）資訊服務，史迪納無瑕號當時載運約22萬桶噴射機燃油，索隆號則載運15個裝有氰化鈉的貨櫃，不過目前不清處是否有任何易燃化合物外洩。

海岸巡防隊指出，這兩艘船在碰撞後的12個小時仍在燃燒。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）發言人稱目前情況「令人極為擔心」。

史迪納無瑕號的瑞典船東史迪納散裝貨輪公司（Stena Bulk）發言人告訴法新社，船上所有船員證實倖存。

在事故引發的有毒危害方面，英國政府英國海事事故調查局（Marine Accident Investigation Branch）發言人指出：「我們的調查團隊與支援人員正在蒐集證據，並對事故進行初步評估，以決定我們後續的措施。」

環境風險顧問集團ASK顧問公司（ASKConsultants）創辦人文斯（Ivan Vince）告訴法新社，「好消息是，這不像原油外洩那樣具持久性」。

文斯補充表示，「多數（外洩物質）會快速揮發，沒有揮發的也會被微生物快速分解」，但他也警告，這些物質會「殺死魚類和其他生物」。

艾克斯特大學（University of Exeter）綠色和平研究實驗室（Greenpeace Research Laboratories）資深科學家強斯敦（Paul Johnston）說：「我們極度擔心這些化學物質對海洋生物構成的多重有毒危害。」

強斯敦還說，噴射機燃油進入了港灣鼠海豚（harbour porpoises）的繁殖區附近水域，而氰化鈉則是「一種高度有毒的化學物質，可能造成嚴重危害」。

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