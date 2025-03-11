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日本東京20多歲女子當街遭砍 無呼吸心跳送醫搶救

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東京都新宿區高田馬場街頭11日上午驚傳一名20多歲女子當街遭砍事件。取自NHK畫面
日本東京都新宿區高田馬場街頭11日上午驚傳一名20多歲女子當街遭砍事件。取自NHK畫面

日本東京都新宿區高田馬場街頭11日上午驚傳一名20多歲女子當街遭砍事件，女子已被送醫搶救，目前情況危機，昏迷不醒，犯案凶嫌已被逮捕。

NHK、朝日電視台等報導，警方11日上午10時接獲民眾通報稱，東京都新宿區高田馬場有一名女性遭另一名男性砍傷，警消趕到現場時，被害的20多歲女性已經當場心肺功能停止、失去意識，隨後被送往醫院搶救。

調查人員指出，作案的是一名年約40歲至50多歲男子，目前已依殺人未遂嫌疑遭逮。據了解，凶嫌與被害人疑似互相認識，警方懷疑兩人之間可能發生糾紛。

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