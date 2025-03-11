聽新聞
0:00 / 0:00
日本東京20多歲女子當街遭砍 無呼吸心跳送醫搶救
日本東京都新宿區高田馬場街頭11日上午驚傳一名20多歲女子當街遭砍事件，女子已被送醫搶救，目前情況危機，昏迷不醒，犯案凶嫌已被逮捕。
NHK、朝日電視台等報導，警方11日上午10時接獲民眾通報稱，東京都新宿區高田馬場有一名女性遭另一名男性砍傷，警消趕到現場時，被害的20多歲女性已經當場心肺功能停止、失去意識，隨後被送往醫院搶救。
調查人員指出，作案的是一名年約40歲至50多歲男子，目前已依殺人未遂嫌疑遭逮。據了解，凶嫌與被害人疑似互相認識，警方懷疑兩人之間可能發生糾紛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言