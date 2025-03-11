對抗俄勢力有條件 半數法國青年願意從軍但是不上戰場

2035年太空經濟規模將到達1.8兆美元，年均成長率遠高於全球GDP成長速度；各國每年發射上百顆國防衛星，用於偵察、通訊，又以中國和美國最多，地緣衝突從地表延伸到宇宙。聯合報數位版每周推出「解密太空」系列，帶讀者理解新太空時代全貌，以及台灣在全球太空布局中，將扮演什麼角色。 美國總統川普第二任期不僅在地表掀起狂瀾，也衝擊太空。川普和領導美國政府效率部（DOGE）的馬斯克上任至今多次以行動、發言質疑登月必要性，近期引發與美國合作密切的歐洲、日本等盟友擔憂，怕計畫生變，更擔心競爭對手中國捷足先登。為何遠在地球平均38萬公里以外的月球，會造成各國焦慮？背後牽涉大國之間爭奪商業資源、太空秩序主導權的博弈。

2025-03-11 09:30