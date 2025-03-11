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對抗俄勢力有條件 半數法國青年願意從軍但是不上戰場

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
法國軍隊有豐富實戰經驗。法新社
法國軍隊有豐富實戰經驗。法新社

俄國進攻歐洲的新聞被炒作得很厲害，各國民調機構紛紛對役齡男子展開調查。以18-30歲這個年齡層為例，將近半數的法國年輕人願意接受徵兵，令人感佩，但入伍是一回事，站到第一線執行戰鬥任務是另一回事，比率降到14%，34%表示從軍可以，但只負責後勤支援。

總體來說，48%受訪者表示國家需要時願意效力，將近半數，40%的受訪者回憶沒興趣，拒絕從軍。

英國泰晤士報最近的調查顯示，在18-27歲的年輕人當中，願意上戰場搏命的比率為11%。

法國另一項民調顯示，61%民眾支持恢復徵兵制，因為他們認為歐洲發生戰爭的風險變高，支持者年齡較高。65歲以上的支持比率將近75%，18-24歲支持恢復徵兵制的只有43%。

徵兵制 民調

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