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對抗俄勢力有條件 半數法國青年願意從軍但是不上戰場
俄國進攻歐洲的新聞被炒作得很厲害，各國民調機構紛紛對役齡男子展開調查。以18-30歲這個年齡層為例，將近半數的法國年輕人願意接受徵兵，令人感佩，但入伍是一回事，站到第一線執行戰鬥任務是另一回事，比率降到14%，34%表示從軍可以，但只負責後勤支援。
總體來說，48%受訪者表示國家需要時願意效力，將近半數，40%的受訪者回憶沒興趣，拒絕從軍。
英國泰晤士報最近的調查顯示，在18-27歲的年輕人當中，願意上戰場搏命的比率為11%。
法國另一項民調顯示，61%民眾支持恢復徵兵制，因為他們認為歐洲發生戰爭的風險變高，支持者年齡較高。65歲以上的支持比率將近75%，18-24歲支持恢復徵兵制的只有43%。
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