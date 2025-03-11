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庫德當局同意納編 協議實施後…敘利亞新政府掌控全境

中央社／ 大馬士革10日綜合外電報導

敘利亞中央政府今天宣布，與掌控東北部的庫德族當局達成協議，除了實施停火之外，獲美國支持的這支當地主要部隊同意納入敘利亞軍隊。

美聯社報導，臨時總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）和獲美國支持的庫德族主導內戰軍事同盟敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）簽署的這項協議於今年底實施後，東北部毗鄰伊拉克和土耳其的所有邊境關卡、當地所有機場和油氣田都將納入中央政府掌控。

半島電視台（Al Jazeera）報導，如果這項協議得以落實，則去年12月推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）後形成的新政府將會掌控敘利亞全境。

法新社報導，敘利亞總統府今天在聲明中指出，這項協議「將敘利亞東北部所有民事和軍事機構納入敘利亞國家管轄，包括邊境哨所、機場和油氣田」。

美聯社報導，敘利亞庫德族將因此享有傳授和使用其語言在內的權利。在巴夏爾．阿塞德統治期間，庫德語在當地遭禁數十年。

美國與SDF合作，在當地打擊激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）。路透社報導，但是土耳其指責作為SDF主力的庫德族民兵團體人民保衛軍（People's ProtectionUnits，YPG）是庫德工人黨（Kurdish Workers Party，PKK）附隨團體。

PKK過去40年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，安卡拉將PKK、YPG和SDF都認定為恐怖組織。美國和土耳其的其他西方盟友則認定PKK是恐怖組織。

夏拉的大馬士革新政府受土耳其支持，一直在極力推動SDF整合進入新成立的國家安全部隊。

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