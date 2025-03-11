梵蒂岡：教宗病情持續改善 仍需住院治療數日

中央社／ 羅馬10日專電

教宗方濟各住院24天，梵蒂岡晚間表示，教宗病情持續穩定，且近日改善情況獲得鞏固，因此醫療團隊決定開放評估預後狀況；考量臨床症狀複雜性，教宗仍需在醫院接受幾天治療。

梵蒂岡今晚表示，教宗的病情持續穩定，從教宗的血液檢查、臨床客觀狀況，以及他對治療的良好反應，證實教宗前幾天的病況改善情況已獲得進一步鞏固。基於這些原因，醫療團隊今天決定開放對預後（prognosis）狀況的評估。

梵蒂岡表示，鑑於臨床情況的複雜性，以及教宗住院時的顯著感染情況，教宗仍有必要留在醫院繼續進行額外幾天的治療。

對於教宗活動情況，教廷說明，今天早上教宗以視訊連線跟隨了保祿六世大廳（Paul VI Hall）的靈修活動，然後接受聖體聖事，並前往醫院寓所的禮拜堂短暫祈禱。今天下午，教宗再次透過視訊連結跟隨教廷的靈修活動。教宗白天在祈禱與休息交替中度過。

不少外媒報導，教宗住院引起梵蒂岡內群龍無首、人心惶惶。不過梵蒂岡在每日的病情報告中強調，教宗在醫院仍「積極投入公務」。教宗昨天在醫院接見教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）與副國務院長帕拉 （Edgar Peña Parra），這是他住院後第三度接見兩人洽談公事。

教宗方濟各2月14日住院，「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）報導，教宗方濟各住院已24天，本週將超過先教宗若望保祿二世1994年住院28天的紀錄。近年教宗住院最久紀錄，是先教宗若望保祿二世在1981年6月20日至8月14日，因巨細胞病毒（Cytomegalovirus）感染住院55天。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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