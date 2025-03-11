暴力殺戮引關注 敘利亞政府宣布結束沿海安全行動

（德國之聲中文網）敘利亞國防部發言人哈桑·阿卜杜勒·加尼（Hassan Abdul Ghani）本周一（3月10日）在官方通訊社發表的聲明中表示，安全部隊已經消除了地中海沿岸拉塔基亞和塔爾圖斯省的安全威脅和前政權殘余，此項重大安全行動已結束。

過去幾天，敘利亞沿海塔爾圖斯、拉塔基亞和霍姆斯地區發生暴力事件和大規模屠殺引發了國際社會擔憂。該地區為敘利亞少數派阿拉維派生活的中心地帶。阿拉維派是9世紀在伊拉克興起的一個特殊宗教團體，屬於伊斯蘭教什葉派。倒台的前總統阿薩德和敘利亞許多前領導人都屬於這個派別。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（SOHR）的數據顯示，連日來敘利亞安全部隊和親阿薩德武裝之間發生的沖突現已造成約1500人死亡，其中包括約230名安全力量人員、約250名親阿薩德武裝人員，此外至少有973名平民死於敘利亞安全部隊及其盟友的攻擊。他們中的大多是都是阿拉維派。

受威脅民族協會：阿拉維派遭受種族滅絕

受威脅民族協會認為，有證據顯示，敘利亞阿拉維派少數派遭受種族滅絕。該組織中東代表、歷史學家卡邁勒·西多（Kamal Sido)在德國哥廷根表示，在敘利亞，所有阿拉維派都被視為前總統的支持者。敘利亞新的統治者以逮捕前阿薩德政權的支持者為借口，進行突襲，公開處決阿拉維派少數派的成員。而婦女和兒童尤其是這些處決的受害者，屠殺的目的是消滅阿拉維派。他指出，每一次種族滅絕都有相同的模式：將一個群體打上烙印，將其非人化，然後計劃將其消滅。卡邁勒·西多呼籲德國政府必須竭盡全力防止敘利亞發生種族滅絕。

德國、英國和歐盟發出呼籲

德國外交部表示，有關敘利亞沿海地區成百上千名平民遭到屠殺的報道“令人深感震驚”，德國方面對此予以強烈譴責。德國外交部發言人本周一向記者談到敘利亞“平民和囚犯被殺害”的情況，並表示，大馬士革過渡政府現在的責任是“防止進一步的襲擊，調查事件並將責任人繩之以法”。

英國外交部已在周日的聲明中發表了類似的聲明。歐盟委員會發言人表示，必須將針對敘利亞平民的暴力行為的責任人繩之以法。歐盟支持對敘利亞當局宣布的事件進行調查。下周一，歐盟將在布魯塞爾舉行有關敘利亞的會議。敘利亞向民主和平過渡是主題之一。

敘利亞外交部發言人周一表示，阿薩德倒台三個月後暴力事件再度爆發是一個“惡性循環，可能進一步破壞整個國家的穩定”。他說，現在“最重要的是進行政治談判，實現所有社會和宗教群體的融合與合作，不論種族、出身或性別。”這“當然也適用於阿拉維派的未來角色”，否則，有理由擔心“再次陷入內戰局面”。

（法新社、德新社、德國基督教通訊社）

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