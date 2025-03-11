油輪與貨船在北海相撞釀32傷 英國展開大規模救援

一艘油輪與一艘貨船今天在北海（North Sea）海域相撞並引發大火，共計32人受傷，英國當局已展開大規模救援行動。

英國格林斯比（Grimsby）港口主管波伊爾斯（Martyn Boyers）告訴法新社，傷者分乘3艘船被帶上岸治療，成排救護車在碼頭待命。

海巡單位發言人說，在東約克郡（East Yorkshire）附近海域傳出油輪與貨船相撞的消息後，英國海岸巡防當局協調應對行動。

發言人還說，有可能需要採取行動防堵汙染，海岸巡防當局正在評估中。

英國電視頻道的畫面顯示，現場冒出大量黑色濃煙及火焰。事發地點距離岸邊約16公里。