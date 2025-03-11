流亡藏人紀念「西藏起義」66周年

（德國之聲中文網）在印度北部的達蘭薩拉，也有數百名流亡藏人舉行了游行。這裡是西藏流亡政府所在地，也是藏人精神領袖達賴喇嘛的居住地。

此外，在新德裡議會大廈附近的指定示威區域 Jantar Mantar，上百名西藏婦女舉行了抗議集會。她們手持西藏雪山獅子旗，高喊反對中國的口號，集會現場還播放了西藏和印度國歌。

1959 年，藏人爭取獨立、反對中國統治的起義遭到中國軍隊鎮壓。達賴喇嘛及其數萬追隨者流亡到了印度。印度政府認同西藏是中國的一部分，但同時也收留了很多流亡藏人。

游行隊伍中很多示威者臉上涂上了雪山獅子旗的顏色，他們默哀一分鐘，悼念那些因反對中國統治而喪生的藏人。示威者中包括僧侶、尼姑、活動人士以及學生，他們舉著寫有“自由西藏”和“銘記、抗爭和回歸”的橫幅。

“藏人行政中央”即西藏流亡政府的主席邊巴次仁指責中國領導人正在實施“蓄意而危險的戰略，目的是消除西藏人民的身份認同。”邊巴次仁在集會上表示：“現在是西藏有史以來最黑暗、最關鍵的時期。

我們在這裡紀念民族起義，追悼那些勇敢的烈士，並對西藏境內的兄弟姐妹們表示聲援的時候，他們仍在遭受中國政府的壓迫。”

在印度的西藏流亡政府指責中國剝奪了西藏人民最基本的人權，並試圖抹殺藏人的身份認同。

中國宣稱，西藏自古以來就是中國領土的一部分。而藏人則表示，1950年中國佔領西藏之前，西藏一直處於事實獨立的狀態。中國方面還宣稱，西藏精神領袖達賴喇嘛試圖“分裂國家”。但這一說法遭到達賴喇嘛的駁斥，他表示，他只是主張西藏實行自治，並使藏傳佛教及其文化受到保護。

在德國，奧芬巴赫、魯爾河畔米爾海姆、雷姆沙伊德等眾多城鎮的市政廳上掛起了西藏的雪山獅子旗，以示對藏人“爭取基本權利”鬥爭的聲援。“為西藏掛旗”活動是德國非政府組織“西藏倡議”（Tibet Initiative Deutschland e. V.） 1996年發起的，該組織稱，去年的三月十日西藏起義日當天，德國境內共有460個城鎮懸掛了西藏的雪山獅子旗。

3月10日，“人權觀察”發表聲明，呼籲各國政府加強對流亡藏人的支持。聲明寫道：“西藏經過中國政府近七十年的高壓統治，國家主席習近平推動強迫同化於漢族的政策，敲響了藏人處境愈加惡化的警鐘。 ”“由於美國政府凍結全球外援資金，西藏流亡政府和散布各國的西藏公民社會團體都前途未卜。中國政府的跨國鎮壓已迫使尼泊爾境內的西藏人噤聲，生活在西方國家的藏人也成為它的目標。

聲稱支持西藏人權的各國政府，應當加強支援世界各地的西藏團體，讓這些團體能夠記錄西藏人權狀況、報導西藏境內暴行、在國際論壇發聲、並設法保存西藏人的身分認同與文化。”

（綜合報道）

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