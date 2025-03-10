德國綠黨不支持梅爾茨修憲 提高國防支出計畫恐受阻

德國準總理梅爾茨及準執政聯盟計畫修憲，擬放寬政府舉債限制，以釋出數千億歐元的預算，用於增加國防及基礎設施開支。但德國綠黨表示拒絕支持該案，可能使表決結果難以通過門檻。

彭博資訊報導，上月甫贏得大選的梅爾茨，希望在本案中得到綠黨的支持，以確保能達到三分之二席次的修憲門檻。

綠黨領導人抨擊準執政聯盟的決定，稱其在討論時將綠黨排除在外，且忽略氣候行動等綠黨優先議程；但也保留協商空間，並表示將會提出自家版本草案。

基民黨與社民黨上周達成共識，希望將國防開支與政府債務限制脫鉤，並計畫頒布一項金額達5,000億歐元（5,430億美元）的基礎設施基金。

綠黨共同領導人德羅格（Katharina Droege）說，該黨將準備好對就憲法債務限制的「真正」改革進行協商，但更傾向在3月25日新一屆聯邦眾議院會議召開後開啟討論。

在新一屆聯邦議院組成中，極右政黨另類選擇黨（AfD）及反對資本主義的左翼黨（Left party）將占足夠席次，足以擋下修憲案。因此梅爾茨所屬的基民黨/基社黨聯盟及社民黨（SPD）期望在下周完成表決。

另一位綠黨共同領導人巴納薩克（Felix Banaszak）說，自從川普當選後，德國顯然需要更多對本國國防的投資，但這次突如其來的提案，對綠黨形同「勒索」。