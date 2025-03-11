瓜地馬拉火峰火山噴發 近300戶家庭疏散
瓜地馬拉的火峰火山今天正在噴發，當局已疏散近300戶家庭，並警告區域內另外3萬人可能面臨危險。火峰與瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）相距53公里。
美聯社報導，火峰（Volcano of Fire）火山於夜間開始噴發，目前並未傳出傷亡消息。
這座火山海拔3763公尺，是中美洲最活躍的火山之一，上次噴發是在2023年6月。
火峰火山2018年噴發時，造成194人死亡，另有234人失蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言