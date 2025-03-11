瓜地馬拉火峰火山噴發 近300戶家庭疏散

中央社／ 瓜地馬拉市10日綜合外電報導

瓜地馬拉的火峰火山今天正在噴發，當局已疏散近300戶家庭，並警告區域內另外3萬人可能面臨危險。火峰與瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）相距53公里。

美聯社報導，火峰（Volcano of Fire）火山於夜間開始噴發，目前並未傳出傷亡消息。

這座火山海拔3763公尺，是中美洲最活躍的火山之一，上次噴發是在2023年6月。

火峰火山2018年噴發時，造成194人死亡，另有234人失蹤。

死亡 瓜地馬拉

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