擁抱美國、續留丹麥或獨立 格陵蘭大選聚焦未來地位

丹麥自治領土格陵蘭明天將選出31名議員，這場議會選舉通常不會引起注意，但美國總統川普表態希望掌控這座位處戰略要地、資源豐富的島嶼後，格陵蘭成為全球焦點。

自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）報導，川普（Donald Trump）此舉震撼全歐洲，尤其是身為北大西洋公約組織（NATO）一員的盟邦丹麥。儘管哥本哈根負責監督格陵蘭的外交及貨幣政策，當地大部分內政議題是由本地人掌管。

這意味著在川普宣布希望取得格陵蘭後，全球目光將緊盯明天的格陵蘭議會（Inatsisartut）選舉，而選戰首要議題非常清楚：擁抱美國、續留丹麥或爭取獨立？

大部分格陵蘭人不想成為美國人，議會裡5個政黨也沒有1個提倡此事。格陵蘭總理艾格德（MuteEgede）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）清楚表明，格陵蘭是非賣品，且只有格陵蘭人能決定這座島的未來。當地議會上月才通過法案，禁止政黨接受「外國或匿名捐助者」的捐款。

但如果格陵蘭人面臨他們無法拒絕的提議呢？美國首在19世紀表達對格陵蘭有興趣，而這座島比起歐陸其實離北美更近。美國皮圖菲克太空基地（PituffikSpace Base）位於格陵蘭西北端也保障了格陵蘭的安全。

自由歐洲電台／自由電台指出，強權國家肯定會進入北極。中國與俄羅斯在這個地區都相當活躍，不僅由於當地擁有利潤豐厚的稀土礦，也因氣溫上升融化海冰，打開有利可圖的貿易路線。即便格陵蘭近期內不可能為美國所有，未來仍可能與華府達成某種自由貿易或聯合協議。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）亦撰文分析，格陵蘭如今逐漸成為美國、中國及俄羅斯爭奪影響力的地緣政治熱點。俄羅斯和中國正加強在北極地區的活動。莫斯科當局認為北方海路（Northern Sea Route）對俄中兩國貿易愈來愈重要，俄國相當依賴這條航線。

根據自由歐洲電台／自由電台，格陵蘭議會5個政黨中有3個希望脫離丹麥統治獨立，其中包括艾格德領導的左翼伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit），該黨在4年前的選舉得票率位居第1，這次有望再度勝選。

執政黨當前聯盟夥伴、社會民主派的前進黨（Siumut）致力保持居次。自由派的民主黨（Democrats）傾向繼續和丹麥維持聯盟關係，該黨近日民調表現也不錯，可能讓建立任何執政聯盟，以及格陵蘭未來最終走向變得複雜。

儘管多數格陵蘭人表示希望獨立，他們也想維持生活水準，格陵蘭在這方面嚴重依賴丹麥。格陵蘭自1814年來一直效忠丹麥王室，丹麥分別占其進出口60%、50%。

格陵蘭半數人口在公部門工作，主要由哥本哈根當局透過補助提供資金。為強化格陵蘭全島安全，丹麥政府上月矢言挹注20億歐元（約新台幣713億元）提升其北極國防。

日經亞洲援引的世界銀行（World Bank）數據則顯示，以漁業為主要產業的格陵蘭境內生產毛額為32億美元，不到丹麥的1%。從經濟角度而言，格陵蘭獨立的障礙很高。

無論如何，此次議會選舉不會立即促成獨立，相關議題除了需要全民公投批准，還必須面臨丹麥國會同意等諸多障礙。