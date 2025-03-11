加拿大下任總理 政治素人出線

加拿大前央行總裁卡尼（Mark Carney）9日贏得執政黨自由黨的黨魁選舉，將在過渡期後接替杜魯多，成為加拿大總理。在與美國的貿易戰可能削弱經濟之際，卡尼將帶領加拿大應對美國總統川普的關稅威脅。

執政九年多的杜魯多失去民意支持且面臨黨內逼宮，今年1月已宣布將辭去自由黨黨魁和加國總理職務，自由黨隨即籌劃黨魁選舉。59歲的卡尼是在超過15萬名黨員的投票中以超過85%的壓倒性票數勝選，擊敗前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）。

卡尼在投票結果出爐後的首次演說中，提及加美緊張情勢，稱加拿大政府將「與可靠的貿易夥伴建立嶄新貿易關係」，矢言對美國徵收報復性關稅，「直到美國人尊重我們」。

卡尼說：「我們沒主動想打這場仗。但有人叫戰時，加拿大人隨時做好準備」。他還表示，「新威脅需要新想法和新計畫」，他抨擊川普政府的關稅計畫，說川普「正在攻擊加拿大的家庭、勞工和企業，我們不能讓他得逞；貿易跟冰上曲棍球一樣，加拿大都會贏」。

卡尼在競選時即表示，他支持對美國徵收等值的報復性關稅，並以協調整合的戰略來促進投資。他認為在杜魯多的領導下，加拿大的成長不夠好。

卡尼也是加拿大第一位坐上總理大位的政治素人，不過他可是歷來第一位擔任過G7國家中兩家央行總裁的人，他自認此一特殊經歷意味他是與川普打交道的最佳人選。

研究機構Angus Reid Institute本周公布的民調顯示，43%的受訪者最信任由卡尼與川普打交道，看好在野的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）者僅有34%。

雖然卡尼立即接替杜魯多，成為該黨領袖，但杜魯多會繼續擔任總理，過渡期會有多長尚未宣布。而卡尼還將面對重大挑戰，因為加拿大最慢10月前必須舉行大選，而目前自由黨民調仍落後在野的保守黨，儘管差距已逐漸拉近。

兩名自由黨消息人士表示，卡尼可能在未來幾周就宣布舉行選舉。卡尼以壓倒性的得票率勝選，但有人認為，這並非一場真正的考驗，因卡尼和主要對手前財長方慧蘭是老友，兩人並未真正互相攻訐。

麥吉爾大學政治學教授貝蘭德說，「對沒有政治經驗但稍後必須入虎穴的人來說，這不是最好的考驗」。他指的是迫在眉睫的聯邦選舉。

加拿大政治分析家David Moscrop表示：「卡尼是成就斐然的政策專家，享有盛名且受人尊敬、主流的經濟思想家，如果這是你的菜，那他幾乎是最棒的，但如果這不是你的菜，那麼他代表的是正在壓迫普通老百姓的一種全球菁英價值觀。」

加拿大政壇名將，以言詞犀利聞名的博勵治批評，卡尼跟杜魯多沒兩樣。杜魯多未能妥善處理引發民怨的住房危機和通膨問題，導致自由黨的支持率溜滑梯般下滑，在今年初落後對手保守黨逾20個百分點。