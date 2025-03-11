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美國軍火龍頭地位 大躍升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
受益於歐洲國家大量採購美製戰機與飛彈，美國軍工企業在全球軍火市場主導地位進一步躍升。(美聯社)
受益於歐洲國家大量採購美製戰機與飛彈，美國軍工企業在全球軍火市場主導地位進一步躍升。(美聯社)

受益於歐洲國家大量採購美製戰機與飛彈，美國軍工企業在全球軍火市場主導地位進一步躍升，歐洲北大西洋公約組織（NATO）成員國將近三分之二軍火購自美國。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI） 最新統計，過去五年美國占全球武器出口比重達43%，較前一個五年的35% 顯著成長。

SIPRI數據顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲國防預算增加，美國總統川普也持續施壓歐洲擴大軍事支出，美國軍工業成了最大受益者。

例如，英國、德國、義大利在內13個歐洲國家已添置或採購美製F-35戰機。此外，歐洲國家也積極增購「愛國者」（Patriot）防空系統、「海馬斯」（HIMARS）火箭系統及其他美製軍備。

不過，川普政府決定停止向烏克蘭提供美製武器、零件及情報支援，歐洲國家無不擔心華府未來可能對自己祭出同樣手段。

分析人士和部分歐洲議員指出，這種不確定性可能會削弱歐洲對美製武器的需求，進一步影響未來軍購決策。

SIPRI指出，截至2024年的五年內，NATO成員國武器進口較之前的五年成長逾一倍。其中，近2/3進口武器來自美國，而先前五年略超過一半。

SIPRI 軍備轉移計畫主任喬治（Mathew George）指出，儘管各界敦促降低依賴武器進口，強化歐洲本土軍工業，但多國仍持續推進採購美製武器的決策。

另一方面，中國大陸武器進口同期下滑64%，因自產能力提升，進口需求減少。此外，中國傳統供應國俄羅斯因應對烏克蘭戰爭，將生產的武器優先留作自用，對中國大陸出口也降低了。

烏克蘭成為全球最大主要武器進口國，為對抗俄羅斯侵略，這五年進口激增近100倍。

根據研究，俄羅斯軍火出口有三分之二流向印度、中國大陸和哈薩克。

歐洲的國防支出有望持續攀升。歐盟執委會主席范德賴恩9日表示，他想要利用貸款來降低對歐盟境外的依賴。

本月稍早，德國表示，將把軍事支出豁免於嚴格的財政規定，但綠黨10日表示，將反對可釋放數千億歐元至國防和基礎設施的一項債務融資方案，意味著準總理梅爾茨恐怕無法在議會取得修憲所需的三分之二。

綠黨在國會黨團的共同領導人德羅格（Katharina Dröge）抨擊了即將籌組的聯合政府，竟把綠黨排除在討論之外，但透露願意就憲法債務限制的「真正」改革進行談判。德國公債揚升，走勢與之相反的公債殖利率一度下跌6個基點。

俄羅斯 烏克蘭 美國

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