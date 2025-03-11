格陵蘭議會選舉3月11日登場 4大看點一次掌握

中央社／ 哥本哈根10日綜合外電報導

丹麥半自治領土格陵蘭明天將舉行議會選舉，美國總統川普日前揚言控制格陵蘭後，獨立議題已成為本次選戰主軸；路透社整理出本次選舉4大看點。

格陵蘭（Greenland）1953年成為丹麥王國的正式領土，但哥本哈根當局掌管其外交事務、防務及貨幣政策。格陵蘭2009年起有權舉行獨立公投，一些當地民眾視本次議會選舉為脫離丹麥的機會。

●投開票的時間？

格陵蘭預計於格林威治標準時間11日11時（台灣時間晚間7時）開始投票，並在格林威治標準時間22時結束；這次選舉不會有出口民調，計票結果將於格林威治標準時間12日1時至3時內公布。

●誰能投票？

根據格陵蘭內政當局統計，當地5萬7000位公民中，約4萬500人具有投票資格。在上一屆的2021年議會選舉，總計2萬6000多張有效票。

格陵蘭議會總共有31個席次，須取得16席才能過半。

●選戰焦點

民調顯示，多數格陵蘭人支持脫離丹麥，在政治和經濟上獨立。但關於獨立時機與獨立對生活水準可能造成的影響，民眾看法則莫衷一是。丹麥每年對格陵蘭當地的經濟貢獻，金額逼近10億美元（約新台幣330億元）。

格陵蘭擁有許多尚未開發的天然資源，包括大量稀土礦物。

川普（Donald Trump）認為格陵蘭的戰略位置是歐洲通往北美洲的最短路線，對於美國彈道飛彈預警系統至關重要。

主要政黨有哪些？

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）所屬的偏左派伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit），主張格陵蘭應在經濟和政治上獨立，但尚未提出實現此目標的計畫。伊努特社群黨目前有11個議會席次。

伊努特社群黨曾表示，在議會選舉過後，不會倉促推動獨立公投，並示警這可能對經濟和社會福利造成影響。

格陵蘭社會民主派的前進黨（Forward）握有10個議會席次，該黨建議未來4年內舉行獨立公投。

投入這次議會選舉的政黨，還有定向點黨（Naleraq）。

格陵蘭 獨立公投

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