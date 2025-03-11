加拿大準總理卡尼 回嗆川普

加拿大執政黨自由黨九日選出加國央行前總裁卡尼（Mark Carney）為新黨魁，他將在幾天內接替杜魯多成為加國總理。卡尼表明將強硬應對美國總統川普的關稅和接管加國等威脅，「不能讓他得逞」。

路透報導，執政九年多的杜魯多失去民意支持遭黨內逼宮，今年一月宣布辭去自由黨黨魁和總理職務。自由黨九日舉行新黨魁選舉，四十萬具投票資格的黨員約十五萬人參加投票，卡尼以百分之八十五點九的壓倒性得票率勝選，主要對手現任副總理兼財政部長方慧蘭，得票率僅百分之八。

五十九歲的卡尼曾任加拿大央行總裁，但他未當過民選職位或國會議員，將成為加國首位未曾擔任議員且無內閣經驗的總理。

卡尼將領導自由黨應對下一次聯邦選舉，這場選舉必須在十月前舉行。反對黨已矢言在國會三月廿四日復會後，發動不信任投票強迫提前舉行大選；卡尼也可能趁黨內團結氣勢，在國會復會前宣布舉行大選，和保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）一較高下。

自由黨民調支持度一度落後在野的保守黨達廿個百分點，但川普近來頻頻宣稱要把加國納為美國一州並發動關稅戰，導致加拿大民族主義升溫，自由黨政府強硬回應川普，支持度持續回升。

卡尼在勝選演說中警告，川普治下的美國正尋求控制加拿大：「美國人想要我們的資源、我們的水源、我們的土地和我們的國家。」

他表示，川普率美國正在「攻擊加拿大勞工、家庭和企業。我們不能讓他得逞。貿易戰跟冰上曲棍球一樣，加拿大都會贏」。

卡尼說，加拿大將會「與可靠的貿易夥伴建立嶄新貿易關係」，矢言對美國徵收報復性關稅，「直到美國人尊重我們」。

卡尼出生於加拿大偏遠西北地方的史密斯堡。他曾就讀哈佛大學，在校隊擔任冰球守門員。二○○三年被任命為加拿大央行副總裁前，他曾在高盛工作十三年。

二○○八年卡尼就任加國央行總裁，年僅四十二歲。當年他處理金融危機，設立新的緊急貸款設施，提供明確指導並維持低利率，表現而受到好評，二○一三年接受英國央行英格蘭銀行挖角，成為英格蘭銀行創立三百多來首位非英國籍總裁。