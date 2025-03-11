美看上格陵蘭 阻中俄部署北極

美國總統川普對格陵蘭的興趣，包括能源、軍事、礦產、地緣政治多個層面。

美國在格陵蘭西北部有大型、常駐的皮圖菲克太空基地，這是美國最北的軍事基地，由美國第六軍種「太空軍」駐紮，而且歐洲至北美洲最短路線是經由格陵蘭，不是大西洋，因此對美軍及美國彈道飛彈預警系統來說，格陵蘭具戰略重要性。

美國早已表達加強軍事部署的興趣，包括在格陵蘭設置雷達，以監控格陵蘭、冰島和英國間的水域，這片水域是俄羅斯海軍船艦及核動力潛艦出入要道。

格陵蘭在地理上算是北美大陸一部分，而非歐洲，對美國而言，避免其他任何大國在格陵蘭建立據點很重要。

俄國與中國大陸正改變北極圈現狀，莫斯科已宣布北極海大部分區域屬俄國領海，包括格陵蘭的專屬經濟區（ＥＥＺ）；俄國科研船已進入格陵蘭周邊海域，並增設極地基地與部署破冰船。北京也宣布中國為近極地國家，建立「冰上絲綢之路」船隊。

川普一就任，白宮官網就放上「川普總統之美國優先重點事項」，其中與格陵蘭攸關的內容，包括「讓美國再次主導能源」。格陵蘭蘊藏豐富的天然資源，包括金、銀、銅、鈾與稀土，其海域也被認為具重要的石油開採潛力。

隨著格陵蘭的冰蓋持續融化，美中俄對稀土金屬等地下資源的競爭預料會加劇。美國俄亥俄大學教授達貝爾柯說，前述許多礦物目前主要由中國供應，因此美國和其他國家對此很感興趣。