南華早報：川普最快下月訪中 會見習近平
香港南華早報報導，美國總統川普最快下月可能走訪中國大陸，與中國大陸國家主席習近平會面。
報導引述外交消息人士說法指出，川普希望習近平走訪位於美國佛州的海湖莊園，但中國大陸希望在北京或華盛頓舉行較正式會面。另外，川普和習近平據傳都希望對方出訪以宣示外交勝利，但初步討論聚焦在川普出訪中國大陸。出訪的相關討論已走到什麼階段，目前還不得而知。
一名中國大陸的消息人士表示：「隨著華府情勢大幅轉變，相較於拜登政府時期，中國大陸的官員更難與美國的對口官員進行談話」。
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