恐遭國際刑事法院控罪的菲前總統杜特蒂 高調現身香港活動

可能被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的菲律賓前總統杜特蒂到香港，九日高調現身香港灣仔參加菲律賓人的競選拉票集會。中國外交部駐港公署說，杜特蒂及其現任菲律賓副總統的女兒薩拉，是私人度假行程到香港。

杜特蒂日前抵港，八日在香港鬧市銅鑼灣利舞臺廣場現身，九日在灣仔修頓球場出席為在港菲律賓黨友競選拉票的集會。集會有約二千名在香港的菲律賓人出席，現任菲律賓副總統的杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte），亦有參加集會和致詞。

中國外交部駐香港特派員公署回應相關查詢時說，據了解，杜特蒂及薩拉此次來港是私人度假行程。有關菲律賓公民在港舉行的集會，已根據香港特區法律法規事先提出申請。

杜特蒂和薩拉出席的灣仔修頓球場菲律賓人集會，是為五月菲律賓參議院中期選舉進行拉票。杜特蒂發言時，質疑國際刑事法院對他的指控，強調自己只是為菲律賓民眾爭取一些安寧祥和，如果這是命運，他會接受，一旦被捕入獄，他將無能為力。面對彈劾的薩拉則暗示，她計畫參與2028年菲律賓大選。

杜特蒂在任菲律賓總統期間，以鐵腕打擊販毒活動，她擔任達沃市長期間進行法外處決，被國際法院指涉嫌違反人類罪進行調查，有傳國際刑事法院對其已控以「反人類罪」，準備發出拘捕令。

菲律賓總統府發言人回應說，無法評論，但若是法院發出逮捕令，當局會與國際刑警合作，並對杜特蒂發出禁止出境令。