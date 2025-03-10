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歐積電不受罷工影響 地基工程近收尾千名工人將進駐

中央社／ 柏林10日專電

德國各行業工會本週進行罷工台積電德國廠興建是否被波及受到關注。據德媒赴工地採訪，歐積電興建未受罷工影響，占地近40座足球場大的廠區正如火如荼建設中，第一階段土方挖掘與地基工程近收尾，準備迎接千名工人進駐。

台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資成立的歐洲半導體製造公司（ESMC），去年8月在德勒斯登半導體園區「薩克森矽谷」舉行台積電首座歐洲晶圓廠動土典禮，預計2027年完工投產。

德國最大工會「德國服務業工會」（Ver.di）近日串連全德大罷工，法蘭克福等11座機場將受影響，各地行業工會也響應串連，柏林垃圾處理公司與德東地區多家醫院等都已宣布將在本週罷工。

這波罷工潮是否影響台積電德國廠興建，受到德媒關注。依據中德廣播公司（MDR）9日報導，台積電德國廠建設工程不受影響，正常施工中。

根據MDR，台積電德國廠預定地約40座足球場大，而約6座足球場大的主要建築工地，動土後採用24小時輪班制進行大規模土方挖掘作業，為廠房及周邊設施開闢建造空間。

晶圓廠規模龐大，總計50萬立方公尺的土方，截至目前已完成超過2/3挖掘進度，相當於2萬輛大型卡車的運輸量。

ESMC基礎設施與廠務管理負責人穆勒（SteffenMüller）對德媒表示，接下來幾週將進一步完成基礎板澆築作業，標誌地基工程進入收尾，建築工程將步入新的施工階段。

穆勒指出，「物流管理與調度」將是下個工期最大的挑戰，由於廠房超過3萬組建築預製組件組成，必須確保所有組件在正確時間、正確品質、送達到正確的位置。

施工團隊因此規劃建造一條專屬台積電工地的聯外道路，確保物流順暢、大型建材可順利運進工地，也避免施工影響薩克森矽谷工業區交通。

今年4月開始，工地也會在現場直接設置一座混凝土廠，確保施工期間穩定的混凝土供應。此外，目前也正建造一座大型的工地辦公室與員工餐廳，以迎接下一施工階段每日約1000名建築工人進駐。

據報導，除了確保物流暢通與優化施工環境，工地也安裝了振動監測系統，一旦地面震動超標，系統將立即發出警報，以確保鄰近的博世、格羅方德（GlobalFoundries）等多家運行中的半導體廠，在晶圓製造過程中不受台積電德國廠施工震動影響。

台積電 德國 罷工

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