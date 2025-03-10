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敘利亞結束對前總統勢力軍事行動 伊朗否認涉入

中央社／ 大馬士革10日綜合外電報導

連日暴力和大規模殺戮引發國際關注後，敘利亞國防部今天宣布，在沿海省分的大型安全行動已經結束。此外，對於媒體報導伊朗涉入這起事件，伊朗嚴厲反駁。

法新社報導，關注敘利亞局勢的「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自6日以來，在前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）所屬的阿拉維派（Alawite）大本營爆發的暴力衝突，已造成近1500人死亡。在敘國居少數的阿拉維派是伊斯蘭什葉派分支，過去是支撐阿塞德在位的一大力量。

這些死者中，至少有973名平民死於敘利亞安全部隊及其盟友的攻擊。

敘利亞國防部發言人甘尼（Hassan Abdul Ghani）在國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）發布的聲明中表示，安全部隊已在地中海沿岸的拉塔基亞省（Latakia）與托土斯省（Tartus）消除安全威脅、剷除「政權殘餘勢力」。

甘尼說道，「達成任務後，我們宣布軍事行動結束」，並讚揚「我方部隊…成功實現所有既定目標」。他補充說「我們成功抵禦被推翻政權的殘餘勢力及其軍官的攻擊」，並將他們從「重要」地點驅離。

另一方面，阿塞德的長期盟友伊朗今天否認涉入阿拉維派地區暴力事件的報導。

包括沙烏地阿拉伯阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）在內的媒體報導指出，伊朗和當地的盟友組織是這場暴力事件的幕後主使者。

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）在昨天的演講中表示，暴力事件是「被推翻政權的殘餘力量及其背後的外國勢力試圖再次製造騷亂，將我國拖入內戰」的結果。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天在每週例行記者會中嚴厲駁斥這一指控。

貝卡伊表示：「這種指控荒謬且不可接受。我們認為將矛頭指向伊朗及其盟友是錯誤的、偏頗的，百分之百是誤導。」

伊朗 國防部 敘利亞

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