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泰南疑似反抗分子攻擊釀5死13傷 大馬籲公民暫勿前往

中央社／ 曼谷10日綜合外電報導

泰國南部週末期間發生疑似反抗分子炸彈攻擊和槍擊事件，造成5死13傷，馬來西亞當局呼籲公民暫時不要前往該地區。

路透社報導，泰國是以佛教徒為主的國家，這些攻擊事件發生在泰國南部以馬來穆斯林為多數的地區，當地自2004年爆發分離主義分子反抗行動以來，已有超過7300人喪生。

當局表示，泰國南部深受大馬遊客青睞的陶公府（Narathiwat）的邊境城市宋艾哥樂（Sungai Kolok）發生槍手朝地方辦公室開槍，以及引爆汽車炸彈攻擊，造成2人喪生。

鄰近的北大年府（Pattani）則是發生一起路邊炸彈案，造成3人喪生。

馬來西亞外交部昨天發布新聞稿「強烈建議馬來西亞公民如非必要，暫時不要前往這些地區」。

泰國每年3550萬人次觀光客中，約490萬人次來自馬來西亞。大馬成為繼中國之後，泰國的第2大客源國。

泰國 炸彈 馬來西亞

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