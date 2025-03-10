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助烏克蘭重建能源醫療設施 捷克獲歐盟67億資金

中央社／ 布拉格10日專電

捷克政府獲得歐盟1.88億歐元（約新台幣67億元）資金，將協助重建烏克蘭的能源設施與醫院，以及鼓勵捷克企業投入烏克蘭的重建工作。

據捷克媒體Expats.cz報導，歐盟批准提供1.88億歐元給捷克政府，協助重建烏克蘭的關鍵基礎設施和醫療系統，資金來自歐盟的「烏克蘭機制」（TheUkraine Facility）計畫。

捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（TomášKopečný）強調申請過程的競爭性，許多歐洲大型銀行皆參與其中，「我們花一年半的時間準備，競爭非常激烈，但我們憑藉傑出的提案成功。」

這筆歐盟資金大部分將用於重建烏克蘭能源基礎設施，是烏克蘭復甦的重要一環，其中1億歐元（約新台幣35.6億元）將以銀行貸款擔保形式提供。

除基礎設施外，另外8800萬歐元（約新台幣31億元）資金將幫助6家烏克蘭醫院進行現代化改造，包含提供來自捷克的先進醫療設備，以及為烏克蘭醫療工作者提供專業的培訓。捷克開發署（The CzechDevelopment Agency）將與國家發展銀行（NRB）合作此計畫。

除了歐盟資金外，捷克政府還將提供約8.5億克朗（約新台幣12億元）的貸款融資，鼓勵捷克企業參與重建工作。這將使捷克企業透過歐盟擔保獲得更低利率，更容易將產品和服務提供給烏克蘭。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）指出，外交部與國家發展銀行合作以確保此項目成功。

「烏克蘭機制」是歐盟協助烏克蘭重建的計畫，預計在2024年到2027年提供500億歐元（約新台幣1.7兆元）的資助，支持歐盟內的企業參與烏克蘭的重建項目。

捷克 歐盟 烏克蘭

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