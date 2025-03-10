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尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

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尹錫悅彈劾案本周將宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅支持者8日在首爾市中心集會，一名支持者高舉寫著「撤銷彈劾」的尹錫悅肖像。法新社
南韓總統尹錫悅支持者8日在首爾市中心集會，一名支持者高舉寫著「撤銷彈劾」的尹錫悅肖像。法新社

路透報導，南韓憲法法院預計最快14日宣布總統尹錫悅彈劾案判決結果。南韓警方表示，將為「最壞狀況」做準備，已計畫出動大批警力並關閉法院附近地鐵站和至少一所學校。

尹錫悅去年12月頒布短暫的戒嚴令後遭國會彈劾停職，還面臨內亂罪等刑事指控。憲法法院預計本周宣布彈劾案判決結果，若彈劾案成立尹錫悅將去職，60天內選出新總統，若彈劾不成立他將復職。

大批尹錫悅支持者和反對者預料會參與抗議。最近的抗議活動聚集了上萬人。

代理南韓警察廳廳長職務的警察廳次長李鎬永告訴記者：「我們正在制定計畫，為最壞的狀況打算。」

尹錫悅今年1月遭法院裁定羈押時，有人砸窗闖入西區地方法院與警方衝突。李鎬永補充，如果發生類似暴力事件，員警可使用胡椒噴霧和警棍。

南韓首爾地鐵公司表示，彈劾案宣判當天，憲法法院附近的地鐵站將關閉，列車可能不會停靠大型集會地點附近的其他地鐵站。

首爾市教育廳員金恩美（譯音）告訴路透，他們已在2月稍晚致函憲法法院附近的六所學校，建議採取安全措施，包括在彈劾案宣判當天停課。她說，其中一所學校已決定彈劾案宣判當天停課。

地鐵 尹錫悅 彈劾案

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