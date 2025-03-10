快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

傳國際刑事法院將發逮捕令 菲前總統杜特蒂：我會接受

中央社／ 香港/馬尼拉10日綜合外電報導

國際刑事法院據報準備對前菲律賓總統杜特蒂發出逮捕令，因為他在任內發動長達數年的掃毒戰，造成數以千計人死亡。目前在香港的杜特蒂表示，他已準備好接受可能被捕。

路透社報導，「掃毒戰」是杜特蒂（RodrigoDuterte）當年競選總統的標誌性政見，並讓這位以特立獨行、打擊犯罪聞名的納卯（Davao）市長在2016年當選總統。他曾在演說中揚言要殺死數千名毒販，上任後也兌現這項承諾。

現任菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室今天表示，尚未收到國際刑警組織（INTERPOL）的正式通知，但指可能會移交杜特蒂。

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）告訴記者：「如果根據國際刑警組織的請求，必須執行（國際刑事法院的）逮捕令，我國執法人員已準備好遵守法律規定。」

杜特蒂現在人在香港，目前不清楚他會在當地待多久。香港不是國際刑事法院（International CriminalCourt）成員。

杜特蒂前往香港，是為了在一場有數以千計菲律賓工人出席的選舉造勢集會上發表演說，盼在即將到來的菲國期中選舉為自己黨內的參議員候選人爭取支持。

杜特蒂在造勢集會上為自己殘酷的反毒戰爭辯解：「假設（逮捕令的指控）是真的，我為什麼要這麼做？為了我自己？為了我的家人？是為了你們和你們的孩子，為了我們的國家。」

他還說：「如果這真是我的命運，沒關係，我會接受。他們可以逮捕我、監禁我。」

杜特蒂 菲律賓 香港

延伸閱讀

赴移民署說明陸生事宜 馬英九：請賴總統高抬貴手 勿阻斷兩岸青年交流

4郵輪同日泊 5400客讚香港魅力 料帶來200萬美元消費額

香港財爺：緊扣國家發展 加速推動創新

總統盼會計師助企業建立內控 邁向數位轉型淨零轉型

相關新聞

尹錫悅彈劾案本周將宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

路透報導，南韓憲法法院預計最快14日宣布總統尹錫悅彈劾案判決結果。南韓警方表示，將為「最壞狀況」做準備，已計畫出動大批警...

北韓發射多枚不明彈道飛彈 可能意在警告美韓聯合軍演

韓聯社報導，南韓軍方10日表示，北韓向太平洋西部的黃海海域發射多枚不明彈道飛彈。

中伊俄第5次聯合演習 「安全紐帶-2025」軍演登場

根據解放軍海軍微信公眾號《人民海軍》10日上午發布的消息，當地時間3月9日，中伊俄「安全紐帶-2025」聯合演習登場。當...

SIPRI：烏克蘭成最大軍武進口國 中國降低進口靠自產

週日（3月9日），瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布全球軍火進出口報告，比較2015-2019年以及2020-2024年兩個時間段的數據，發現儘管全球軍武總體出口量未有明顯增減，但進口國家卻出現巨大變化，顯現出當前地緣政治局勢改變帶來的影響。

斷糧之後 以色列對加薩全面斷電 促釋放人質

美聯社報導，知情官員9日表示，以色列切斷加薩(Gaza)的電力供應，為氣候乾旱的加薩地區提供飲用水的一座海水淡化廠因此受...

政治素人出線 加拿大準總理卡尼是誰？

週日（3月9日），曾任加拿大中央銀行行長的卡尼（Mark Carney）贏得加拿大自由黨內選舉，以85.9%的得票率擊敗前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）等3位對手，由他接替特魯多（Justin Trudeau）的黨魁職務，同時也將成為下一任加拿大總理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。