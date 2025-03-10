傳國際刑事法院將發逮捕令 菲前總統杜特蒂：我會接受

國際刑事法院據報準備對前菲律賓總統杜特蒂發出逮捕令，因為他在任內發動長達數年的掃毒戰，造成數以千計人死亡。目前在香港的杜特蒂表示，他已準備好接受可能被捕。

路透社報導，「掃毒戰」是杜特蒂（RodrigoDuterte）當年競選總統的標誌性政見，並讓這位以特立獨行、打擊犯罪聞名的納卯（Davao）市長在2016年當選總統。他曾在演說中揚言要殺死數千名毒販，上任後也兌現這項承諾。

現任菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室今天表示，尚未收到國際刑警組織（INTERPOL）的正式通知，但指可能會移交杜特蒂。

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）告訴記者：「如果根據國際刑警組織的請求，必須執行（國際刑事法院的）逮捕令，我國執法人員已準備好遵守法律規定。」

杜特蒂現在人在香港，目前不清楚他會在當地待多久。香港不是國際刑事法院（International CriminalCourt）成員。

杜特蒂前往香港，是為了在一場有數以千計菲律賓工人出席的選舉造勢集會上發表演說，盼在即將到來的菲國期中選舉為自己黨內的參議員候選人爭取支持。

杜特蒂在造勢集會上為自己殘酷的反毒戰爭辯解：「假設（逮捕令的指控）是真的，我為什麼要這麼做？為了我自己？為了我的家人？是為了你們和你們的孩子，為了我們的國家。」

他還說：「如果這真是我的命運，沒關係，我會接受。他們可以逮捕我、監禁我。」