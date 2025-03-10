加拿大準總理3項考驗：貿易戰、併吞威脅和大選

加拿大準總理卡尼（Mark Carney）曾幫兩個七大工業國集團（G7）成員國度過危機，如今將嘗試帶領加拿大對抗美國總統川普的貿易戰和併吞威脅，以及將在今年舉行的聯邦大選。

美聯社報導，59歲的前中央銀行總裁卡尼今天在執政的自由黨（Liberal Party）黨魁選舉中獲得85.9%得票率的壓倒性勝利，將接替杜魯道（Justin Trudeau）成為下一位總理；在川普全面關稅威脅下，一般預料卡尼可能在數天或數週內宣布提前舉辦大選。

● 加拿大「並非主動想打這場仗」

卡尼說：「我們沒主動想打這場仗。但有人叫戰時，加拿大人隨時做好準備…美國人不該搞錯，無論在貿易或在曲棍球上，加拿大都會贏。」

卡尼說，加拿大將維持初步報復性關稅措施，直到「美國人尊重我們」。

卡尼擔任加拿大銀行（Bank of Canada）總裁時曾帶領加拿大安度危機，也曾在2013年成為英格蘭銀行（Bank of England）1694年成立來首位非公民掌門人。由於加拿大從2008年金融危機復甦的速度比許多國家快，由卡尼掌管英格蘭銀行的人事案獲得英國兩黨一致讚賞，他也協助英國管控了脫離歐洲聯盟（EU）後最壞的影響。

加拿大在野的保守黨（Conservatives）想將選戰重點放在杜魯道身上，隨著糧食和住房價格高漲、移民增加，他的支持率逐漸下滑。

川普的貿易戰和他多次說要把加拿大納為美國第51州的言論激怒了加拿大人，他們在北美職業冰球聯盟NHL和美國職籃NBA比賽前演奏美國國歌時發出噓聲，有些人取消赴美旅行，還有許多人儘可能抵制美國貨。

● 加拿大民族主義升溫

加拿大民族主義升溫，增加自由黨在下次國會選舉勝選的機會，自由黨在民意調查中的表現也一直回升。

卡尼說：「美國人想要我們的資源、水源、土地和國家。試想，如果他們得逞，就會摧毀我們的生活方式…健康照護在美國是很賺錢的行業，在加拿大卻是一項權利。」

他還說，美國是個「大熔爐，加拿大則是鑲嵌畫…美國不是加拿大。加拿大永遠不會以任何方式、形態或形式成為美國一部分」。

加美關係穩定了數十年，預料下一次加拿大總理大位爭奪戰的焦點會是誰最有能力與美國打交道。

● 10月20日之前須舉行大選

路透社報導，卡尼贏得黨魁選舉，是首次有不具實際政治背景的人士成為加拿大總理。他曾說，他是歷來曾任兩個G7成員國央行總裁的第一人，是與川普打交道的最佳人選。

卡尼可能在數天或數週內宣布提前選舉，國會在野黨也可能透過本月稍晚的不信任投票強迫提前選舉。

路透社提到，民調結果顯示，自由黨和保守黨都無法組成多數政府。選舉必須在今年10月20日之前舉行。